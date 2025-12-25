Turcia anunță arestarea a peste 100 de membri ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou

Autoritățile din Turcia au anunțat că au zădărnicit atacurile planificate cu ocazia evenimentelor de Crăciun și Anul Nou, după ce au arestat peste 100 de suspecți membri ai grupării teroriste Stat Islamic (ISIS), potrivit BBC.

Au fost efectuate percheziții în masă la 124 de adrese din Istanbul, a declarat procurorul-șef al capitalei, fiind confiscate arme de foc, muniție și „documente organizaționale”.

Oficialii au declarat că susținătorii Statului Islamic plănuiau în mod activ atacuri în Turcia în această săptămână, în special împotriva non-musulmanilor.

Poliția a reținut 115 suspecți, dar se continuă eforturile de a-i găsi pe alți 22, se arată într-un comunicat oficial. Parchetul a declarat că suspecții erau în contact cu agenți ai Statului Islamic din afara Turciei.

Anunțul vine la două zile după ce agenții de informații turci au efectuat un raid împotriva grupării la granița dintre Afganistan și Pakistan.

Un cetățean turc, despre care se presupune că a deținut un rol important în cadrul aripii Statului Islamic care operează în regiune, a fost reținut și acuzat că a plănuit atacuri împotriva civililor.

Serviciile de securitate ale Turciei vizează în mod regulat persoanele suspectate de legături cu Statul Islamic.

Țara are o graniță de 900 km cu Siria, unde gruparea continuă să opereze în anumite părți ale țării.

Președintele Siriei, Ahmed al-Sharaa, care are legături strânse cu guvernul turc, a promis că va colabora cu SUA și Europa pentru a elimina elementele supraviețuitoare ale Statului Islamic.

SUA au lansat vineri un val de atacuri aeriene împotriva pozițiilor grupării în Siria, ca răspuns la uciderea a trei americani.

Doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși de atacatori ai Statului Islamic în timpul unei ambuscade la începutul acestei luni.