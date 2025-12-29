Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani, la scurtă distanță după divorțul care i-a ciuntit averea

Cristian Gațu, una dintre figurile emblematice ale handbalului românesc, a trecut prin schimbări majore în viața personală în cursul acestui an.

La scurt timp după divorțul de Tamara Gațu, femeia alături de care a trăit timp de 53 de ani, fostul sportiv s-a recăsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe 23 decembrie, la Starea Civilă, într-un cadru restrâns, potrivit informațiilor publicate de Click.

Noua soție a fostului handbalist este Mariana Oprea, iar ceremonia a fost una discretă, la care au participat doar persoane apropiate cuplului. Cei doi locuiesc în prezent la Oradea, oraș în care au decis să își construiască viața de familie, departe de expunerea publică intensă care a însoțit cariera sportivă a lui Cristian Gațu.

Despărțirea de fosta soție a avut loc la începutul acestui an și a fost însoțită de un conflict juridic cu implicații financiare semnificative. Tamara Gațu a solicitat, conform informațiilor apărute în presă, despăgubiri în valoare de 100.000 de euro, precum și o pensie lunară de 5.000 de lei. În contextul divorțului, Cristian Gațu a decis să vândă locuința comună, jumătate din suma obținută fiind cedată fostei sale soții.

În spațiul public au apărut și acuzații formulate de Tamara Gațu, care a susținut că fostul sportiv ar fi înșelat-o cu menajera familiei.

Spre deosebire de divorțul care a atras atenția presei, căsătoria civilă cu Mariana Oprea a fost organizată într-un cadru intim. Potrivit sursei citate, evenimentul de la Starea Civilă a fost unul restrâns, fără fast și fără prezența mass-mediei. Alegerea discreției pare să fi fost una asumată de ambii parteneri, în condițiile în care Gațu rămâne o personalitate publică extrem de cunoscută în România.

Nunta religioasă ar urma să aibă loc la începutul anului viitor. Până în acest moment, cei doi nu au făcut declarații publice privind viitorul eveniment, preferând să păstreze viața personală departe de dezbaterea publică.

Dincolo de evenimentele din viața personală, Cristian Gațu rămâne una dintre cele mai mari legende ale sportului românesc. Pe plan intern, el a câștigat zece titluri de campion al României alături de Steaua București, devenind un reper al performanței și longevității sportive.

La nivel internațional, Gațu a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1977, performanță care a consolidat poziția clubului Steaua printre marile forțe ale handbalului european din acea perioadă. Evoluțiile sale au fost decisive atât în competițiile interne, cât și în cele continentale.

Pentru echipa națională a României, Cristian Gațu a disputat 212 meciuri, o cifră care reflectă atât valoarea sa, cât și constanța la cel mai înalt nivel. Cu tricolorul pe piept, a cucerit de două ori titlul de campion mondial, în 1970 și 1974, contribuind decisiv la una dintre cele mai strălucite perioade din istoria handbalului românesc.

Palmaresul său internațional este completat de o medalie de bronz obținută la Jocurile Olimpice din 1972 și de o medalie de argint la ediția din 1976. Aceste rezultate au transformat generația din care a făcut parte într-un reper pentru sportul românesc.