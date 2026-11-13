Republica Moldova. Mobilizarea rezerviștilor, reguli mai stricte privind deplasările și atribuții noi pentru instituțiile statului. Republica Moldova pregătește o lege care stabilește ce se întâmplă dacă țara ajunge în stare de asediu sau de război. Ministerul Apărării susține că moldovenii din diaspora nu vor fi obligați să revină în țară, iar chemarea la mobilizare îi va viza doar pe rezerviștii care primesc un ordin în acest sens.

Regulile aflate acum în vigoare datează din 2004. Între timp, instituțiile statului au trecut prin reorganizări, iar riscurile de securitate din regiune s-au schimbat. Ministerul Apărării consideră că legislația trebuie adaptată acestor realități și pregătită pentru situații care ar putea pune în pericol securitatea țării. Despre proiect a vorbit Vitalie Cojocari, șef adjunct al unei direcții din cadrul ministerului, în cadrul unei emsiuni de la Radio Moldova.

„În decurs de 20 de ani s-au schimbat atât instituțiile statului, s-au modificat structurile instituțiilor, ministeriilor și altor instituții. Mai mult, însă, și mediul de securitate s-a schimbat și o asemenea lege este ceva normal într-un stat democratic: o modificare, actualizare, adaptare la noile amenințări la securitatea statului”, a menționat Vitalie Cojocari.

Inițiativa descrie două situații distincte în care ar putea fi aplicate măsuri excepționale. Starea de asediu ar putea interveni dacă Republica Moldova s-ar confrunta cu riscul iminent al unei agresiuni armate sau cu acțiuni ostile de natură militară. Starea de război ar fi instituită în cazul în care țara ar fi atacată.

Unul dintre subiectele care au provocat reacții publice este posibilitatea mobilizării cetățenilor. Mai exact, au apărut temeri că moldovenii stabiliți peste hotare ar putea fi obligați să se întoarcă în țară în cazul unei situații excepționale.

Ministerul Apărării respinge această interpretare. Alexandru Strătilă, șeful Direcției juridice a instituției, afirmă că prevederea nu vizează întreaga diasporă și nici toți cetățenii aflați în afara Republicii Moldova. Obligația ar exista doar pentru persoanele care au statut de rezervist și care primesc un ordin de chemare.

„Proiectul nu se referă la diaspora în întregime și nici la toți cetățenii aflați peste hotare. Proiectul nu prevede un mecanism prin care cetățenii să fie forțat aduși de peste hotare în cazul declarării stărilor menționate. Prevederea se aplică numai persoanelor care, potrivit legislației, sunt supuse obligațiilor de mobilizare și care au primit un ordin de chemare. Deci, vorbim concret de rezerviști”, a punctat Strătilă.

Proiectul mai aduce o modificare care ține de libertatea de deplasare în timpul stării de asediu sau al stării de război. În prezent, legea cere persoanelor să informeze autoritatea militară atunci când pleacă de la locul de trai. Obligația se aplică indiferent cât timp lipsește persoana. Noua propunere introduce un prag de 12 ore. Astfel, cei care se deplasează pentru o perioadă mai scurtă nu ar mai trebui să anunțe autoritățile.

În dezbaterea publică a intervenit și liderul socialiștilor, Igor Dodon. Acesta interpretează mai multe decizii și inițiative ale autorităților drept semne că Republica Moldova ar putea fi atrasă într-un conflict militar.

Dodon a enumerat proiectul privind mobilizarea, un presupus acord militar secret cu Ucraina, planurile de producere a dronelor și măsurile legate de pregătirea pentru eventuale întreruperi ale serviciilor esențiale. În aceeași listă, liderul PSRM a inclus situația din regiunea transnistreană și problemele energetice.

„Legea mobilizării, acord militar cu Ucraina secret, uzine de producere a dronelor, 72 de ore fără lumină, apă, comunicații și nu știu ce acolo. Presiuni pe Transnistria, șantaj energetic. Toate aceste elemente nu arată altfel decât pregătirea de a implica Moldova în război”, a declarat liderul PSRM, Igor Dodon.

Președinta Maia Sandu a susținut recent că Republica Moldova trebuie să aibă reguli actualizate pentru eventualitatea unui război sau a instituirii stării de asediu. Șefa statului a precizat că pregătirea unui asemenea cadru legal nu înseamnă că autoritățile urmăresc implicarea țării într-un conflict. Dimpotrivă, statul trebuie să știe cum să reacționeze dacă securitatea sa este amenințată.

Maia Sandu a menționat că proiectul Ministerului Apărării conține prevederi întâlnite și în legislația altor state. În același timp, președinta a reproșat ministerului că nu a prezentat public, din timp, explicații suficiente despre noile reguli.