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Vedeta country Ella Langley și-a anulat concertul din motive de securitate

Vedeta country Ella Langley și-a anulat concertul din motive de securitate
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Vedeta americană de muzică country Ella Langley a declarat că a trebuit să anuleze concertul său sold-out din Tulsa, Oklahoma, de vineri seară, din cauza unei „amenințări serioase la adresa securității”, potrivit BBC.

Spectacolul, sold-out, a fost anulat cu doar două ore înainte

Cântăreața a luat ceea ce a numit decizia „incredibil de dificilă” cu aproximativ două ore înainte de începerea spectacolului de la arena cu 19.000 de locuri.

Într-o postare pe Instagram, tânăra în vârstă de 27 de ani a spus că amenințarea implică „siguranța fanilor mei, a personalului locației și a echipei mele”.

Cpt. Richard Meulenberg de la Departamentul de Poliție din Tulsa a declarat că o persoană a sunat spunând că se va face „un rău mare” la eveniment, cu „împușcături trase și bombe”.

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Amenințare de atac armat la concertul ținut de Ella Langley

El a declarat că echipa sa a verificat locația de la BOK Center de mai multe ori înainte de spectacol și „nu a putut găsi nicio amenințare”.

„Evenimentul era gata de începere”, a adăugat el, spunând că ofițerii cu câini de adulmecare au efectuat din nou o verificare a arenei după efectuarea apelului telefonic.

Ella Langley

Ella Langley / foto: FB

„Nu am putut găsi o amenințare credibilă”, a spus el, subliniind că persoana care a făcut apelul „a întrerupt întregul eveniment” pentru mii de fani din Langley.

Ella Langley le-a cerut scuze fanilor

Vedeta - care nu a oferit alte detalii - le-a cerut, de asemenea, scuze fanilor săi, spunând că informații suplimentare privind rambursările biletelor „vor fi comunicate cât mai curând posibil”.

Centrul BOK a emis propria declarație, spunând că „siguranța și bunăstarea tuturor celor implicați este prioritatea noastră absolută și, după o analiză atentă, am stabilit că spectacolul nu poate continua.

„Înțelegem dezamăgirea pe care o aduce această veste și ne cerem scuze fanilor care plănuiau să participe.”

În septembrie, hitul country al lui Langley, Choosin' Texas, a depășit piesa lui Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, devenind cel mai longeviv single numărul unu din istoria topurilor americane.

Succesul său a ajutat-o ​​pe cântăreața din Alabama să câștige premiile Academiei de Muzică Country în luna mai.

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