Tesla a început să redenumească sistemul Full Self-Driving în „Tesla Assisted Driving” pe site-urile sale europene, într-un demers care vine pe fondul preocupărilor autorităților privind modul în care tehnologia este prezentată consumatorilor, potrivit Reutes. Schimbarea are loc în timp ce producătorul american încearcă să obțină o autorizare mai largă a sistemului în Uniunea Europeană.

Noua denumire, care poate fi tradusă prin „conducere asistată”, este utilizată pe paginile companiei din Germania, Slovacia, Spania și Țările de Jos, potrivit Reuters. În Statele Unite, Tesla păstrează denumirea „Full Self-Driving (Supervised)”, care indică explicit faptul că șoferul trebuie să supravegheze funcționarea sistemului.

Decizia vine după ce mai multe autorități europene au avertizat că numele Full Self-Driving, tradus prin „conducere complet autonomă”, ar putea crea așteptări greșite în rândul cumpărătorilor. Tehnologia necesită în continuare supravegherea permanentă a șoferului, care rămâne responsabil pentru conducerea vehiculului.

Autoritățile germane au anunțat că Tesla a propus schimbarea denumirii, în contextul discuțiilor privind autorizarea sistemului. Pentru companie, obținerea aprobărilor necesare în Europa este importantă pentru extinderea utilizării tehnologiei, pe care directorul general Elon Musk o consideră o direcție strategică de dezvoltare.

Preocupările nu se limitează la Germania. În Suedia, autoritățile pentru protecția consumatorilor au solicitat o evaluare a modului în care este promovat sistemul, pentru a stabili dacă prezentarea acestuia poate lăsa impresia că mașinile Tesla se conduc singure fără intervenția șoferului.

Și autoritățile italiene au exprimat îngrijorări similare, potrivit documentelor guvernamentale consultate de Reuters. Acestea au atras atenția că denumirea comercială și materialele publicitare ar putea determina consumatorii să asocieze tehnologia cu niveluri mai avansate de automatizare, inclusiv nivelul 3 din clasificarea SAE.

Redenumirea sistemului nu înseamnă, în sine, că tehnologia a devenit mai autonomă sau că Tesla a modificat funcțiile disponibile. Schimbarea privește denumirea comercială, în timp ce utilizarea sistemului rămâne supusă cerințelor tehnice și regulilor aplicabile în fiecare țară.

Distincția este importantă deoarece există diferențe între sistemele care asistă șoferul și cele care pot prelua anumite sarcini de conducere în condiții specifice. În cazul sistemului Tesla descris în materialul Reuters, șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să intervină.

Prin urmare, noua denumire pune accentul pe rolul de asistență al tehnologiei și reduce riscul ca utilizatorii să interpreteze produsul drept un sistem de conducere complet autonomă.

Tesla încearcă de mai mult timp să accelereze procesul de aprobare a sistemului pe piața europeană. Compania a încurajat proprietarii de automobile și susținătorii să solicite autorităților naționale autorizarea tehnologiei.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, în prezent, opt state membre ale Uniunii Europene permit utilizarea sistemului, iar Slovacia urma să devină a noua țară care îl autorizează, posibil în zilele următoare publicării informației.

La nivel european, un vot privind aprobarea tehnologiei, programat inițial pentru octombrie 2026, a fost amânat cel puțin până în decembrie. Unele state, inclusiv Franța, continuă testele suplimentare înainte de a se pronunța.

În septembrie, un proprietar Tesla din Norvegia a cerut administrației naționale a drumurilor să clarifice dacă modificările făcute de companie în prezentarea sistemului răspund preocupărilor legate de denumirea acestuia. Demersul ilustrează presiunea exercitată asupra autorităților pentru a explica ce măsuri mai sunt necesare până la o eventuală autorizare mai largă.

Schimbarea denumirii reprezintă un pas în comunicarea comercială a companiei, dar nu echivalează cu aprobarea sistemului la nivelul întregii Uniuni Europene. Extinderea utilizării va depinde în continuare de evaluările tehnice și de siguranță și de deciziile autorităților competente.

Pentru șoferi, principalul aspect rămâne neschimbat: un sistem de conducere asistată nu elimină obligația de a supraveghea permanent drumul și de a interveni atunci când este necesar.