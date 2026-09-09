Tesla își extinde prezența în Europa cu sistemul său avansat de asistență la condus FSD Supervised. Slovenia a aprobat utilizarea tehnologiei, devenind a șasea țară europeană care permite acest sistem. La nivelul Uniunii Europene, o decizie privind autorizarea tehnologiei ar putea fi luată în luna octombrie, arată Reuters.

Tesla a anunțat că FSD Supervised a primit aprobarea autorităților din Slovenia, iar lansarea tehnologiei pe piața locală urmează să înceapă în perioada următoare. Ministrul sloven al Energiei și Infrastructurii, Jernej Vrtovec, a redistribuit anunțul companiei și a transmis mesajul „Slovenia se dezvoltă”.

FSD, prescurtarea de la „Full Self-Driving”, reprezintă sistemul avansat de asistență la condus dezvoltat de Tesla. În ciuda denumirii, versiunea disponibilă în Europa nu transformă mașinile în vehicule complet autonome.

Sistemul poate prelua anumite operațiuni de conducere, însă șoferul trebuie să rămână atent și să fie pregătit să intervină în orice moment. Responsabilitatea pentru conducerea automobilului îi revine în continuare persoanei aflate la volan.

Olanda a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a permis, la începutul lunii aprilie, utilizarea sistemului de condus autonom supravegheat al Tesla. Ulterior, alte state europene au aprobat tehnologia, iar Slovenia a dus numărul acestora la șase.

Finlanda și Grecia analizează la rândul lor posibilitatea de a permite utilizarea sistemului FSD Supervised.

Franța a avut o poziție mai prudentă față de tehnologie. În luna iulie, autoritățile franceze și-au exprimat rezervele legate de siguranță. Ulterior, acestea au început să testeze două automobile echipate cu FSD, după ceea ce ministrul Transporturilor de la Paris a descris drept un „schimb constructiv” cu Elon Musk.

Tesla urmărește obținerea unei aprobări pentru utilizarea sistemului în întreaga Uniune Europeană. O astfel de decizie ar permite extinderea tehnologiei pe piața europeană și ar putea avea un impact asupra vânzărilor companiei.

O decizie la nivel european ar putea fi luată cel mai devreme pe 6 octombrie. Tesla a indicat această dată săptămâna trecută, când a prezentat propriile date referitoare la testarea tehnologiei în Europa și America de Nord.

În prezent, compania se bazează pe aprobări acordate separat de statele europene. Regulile din Uniunea Europeană pentru sistemele de asistență la condus sunt mai stricte decât cele aplicate în Statele Unite, astfel că extinderea FSD pe continent necesită parcurgerea procedurilor europene de autorizare.