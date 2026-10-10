Politica

Bolojan, vizat de un nou mesaj al lui Grindeanu. Ce îi reproșează liderul PSD

Bolojan, vizat de un nou mesaj al lui Grindeanu. Ce îi reproșează liderul PSDSorin Grindeanu si Ilie Bolojan / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să recunoască efectele măsurilor economice adoptate și să susțină corectarea acestora printr-un program de guvernare care să protejeze puterea de cumpărare a românilor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul PSD invocă scumpirile, stagnarea veniturilor în raport cu prețurile și dificultățile cu care se confruntă firmele.

Grindeanu susține că nemulțumirea populației față de situația economică nu poate fi tratată cu ironie și afirmă că participarea PNL la guvernare nu ar trebui privită ca un favor făcut social-democraților, ci ca o decizie în interesul României.

Grindeanu: Scumpirile afectează bugetele familiilor

În mesajul său, liderul social-democrat atrage atenția asupra presiunilor economice resimțite de populație și de mediul de afaceri. Potrivit acestuia, creșterea prețurilor reduce puterea de cumpărare, în timp ce veniturile nu țin pasul cu evoluția costurilor.

„Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm”, a transmis Sorin Grindeanu.

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Acesta îi reproșează lui Ilie Bolojan că ignoră consecințele politicilor economice pe care le-a susținut. Afirmațiile reprezintă poziția exprimată de liderul PSD în mesajul public, iar evaluarea efectelor măsurilor economice trebuie raportată la date statistice și la evoluția indicatorilor economici.

Ce schimbare de direcție cere liderul PSD

Sorin Grindeanu afirmă că soluția nu presupune promisiunea rezolvării imediate a tuturor problemelor, ci recunoașterea rezultatelor măsurilor adoptate și disponibilitatea de a le corecta.

În opinia sa, este necesar un program de guvernare realist, care să țină cont de situația economică și să protejeze veniturile populației. Mesajul nu prezintă însă un set concret de măsuri, cu termene și estimări de impact bugetar, ci formulează o solicitare politică adresată premierului și liberalilor.

Declarația vine într-un context de tensiuni între principalele partide și de dificultăți în conturarea unei formule de guvernare stabile.

La 9 octombrie 2026, HotNews a relatat că Grindeanu susținea refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR, în timp ce Ilie Bolojan a respins revenirea la o formulă de guvernare pe care o consideră nesustenabilă politic. HotNews – mesajul lui Grindeanu și reacția lui Bolojan.

Participarea PNL la guvernare, în centrul disputei

Un alt punct important al mesajului îl reprezintă solicitarea ca PNL să participe la guvernare. Grindeanu afirmă că implicarea liberalilor nu trebuie interpretată ca un gest de concesie față de PSD.

„Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”, a scris liderul social-democrat.

Poziția evidențiază diferențele dintre cele două partide privind responsabilitatea pentru situația economică și condițiile în care ar putea fi refăcută o majoritate parlamentară.

În acest context, formarea unui guvern cu sprijin parlamentar stabil rămâne esențială pentru adoptarea bugetului, continuarea reformelor și aplicarea unor măsuri economice coerente.

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