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Bolojan a explicat de ce nu mai vrea un Guvern cu PSD: „Fără PNL nu ar mai exista un paravan”

Bolojan a explicat de ce nu mai vrea un Guvern cu PSD: „Fără PNL nu ar mai exista un paravan”Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
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Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan a declarat vineri că PNL este dispus să contribuie la formarea unui Guvern funcțional, dar nu va accepta repetarea formulei de guvernare cu PSD. Premierul interimar a susținut că social-democrații au nevoie de liberali pentru a împărți responsabilitatea guvernării și pentru a avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile nu pot fi respectate.

Ilie Bolojan: Refuzul guvernării cu PSD nu ține de orgolii

Președintele PNL a explicat că poziția liberalilor se bazează pe experiența ultimului an, nu pe orgolii sau calcule politice. Bolojan a acuzat PSD că a folosit parteneriatul de guvernare pentru a evita asumarea responsabilității pentru blocarea unor soluții și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin folosirea resurselor publice.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează. Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”, a scris liderul liberal pe Facebook.

Bolojan acuză PSD că evită asumarea responsabilității guvernării

Premierul interimar a susținut că PSD, cu sprijinul AUR, a contribuit la căderea Guvernului, invocând necesitatea unor soluții noi și a schimbării direcției, dar a respins ulterior Guvernul Mureșan, pe motiv că acesta menținea direcția existentă.

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Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan / sursa foto: arhiva EVZ

În opinia lui Bolojan, social-democrații ar fi trebuit să încerce să pună în aplicare soluțiile invocate prin intermediul unui eventual Guvern Niculescu, demonstrând că pot schimba direcția fără să destabilizeze bugetul de stat.

„Acum ar fi fost de aşteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluţiile invocate, în cadrul Guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcţia, cum revarsă «cornul abundenţei» peste ţară şi, în acelaşi timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. Dar refuză fără participarea PNL”, a transmis Ilie Bolojan.

Liderul PNL a întrebat de ce social-democrații insistă ca liberalii să participe la guvernare dacă susțin că au soluții pentru schimbarea direcției politice și economice.

„Pentru că asumarea guvernării înseamnă şi asumarea răspunderii, aşa cum am fost noi dispuşi să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureşan, respins de PSD. Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, a afirmat președintele liberal.

Sorin Grindeanu susține refacerea majorității cu PNL și UDMR

În aceeași zi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

 

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