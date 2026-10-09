Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Discuțiile cu partidele vor continua luni, iar formula viitorului Executiv nu a fost stabilită. Niculescu ia în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat și își dorește o majoritate parlamentară care să susțină reformele propuse.

Luca Niculescu a stabilit ziua în care intenționează să prezinte Parlamentului echipa guvernamentală și programul viitorului Executiv. Premierul desemnat a declarat vineri seară că documentele ar urma să fie depuse joi, după continuarea negocierilor cu formațiunile politice.

Într-o intervenție la Digi24, Niculescu a vorbit despre primele consultări cu partidele, desfășurate joi, 8 octombrie, și despre următoarele etape ale negocierilor.

„Ieri au fost primele discuţii cu partidele, au fost discuţii constructive, au fosit discuţii de substanţă, vor continua şi în zilele următoare, luni”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, premierul desemnat Luca Nicuşescu.

Premierul desemnat a anunțat că intenționează să trimită Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor joi, 15 octombrie. În ceea ce privește votul de învestitură, Niculescu a explicat că stabilirea calendarului depinde de Parlament.

„Aici sunt nişte chestiuni mai tehnice pe care le decide Parlamentul. Prima dată audierile, apoi votul”.

Astfel, după depunerea documentelor, miniștrii propuși vor trebui să treacă prin audierile parlamentare, urmând ca ulterior să fie organizat votul pentru învestirea noului Guvern.

Niculescu nu a indicat o dată exactă pentru acest vot.

În privința componenței viitorului Executiv, premierul desemnat a declarat că nu exclude niciuna dintre variantele discutate până acum. Luca Niculescu a apreciat că primele întâlniri cu partidele au fost bune, deși negocierile se află încă într-o etapă preliminară. Acesta s-a declarat optimist în privința posibilității de a obține sprijinul necesar în Parlament.

Întrebat dacă va propune un cabinet format din tehnocrați sau un guvern politic, Niculescu a afirmat că „toate opţiunile sunt pe masă”. Premierul desemnat a spus că obiectivul său este obținerea unei majorități care să asigure atât învestirea Guvernului, cât și susținerea acestuia după preluarea mandatului.

„Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-şi ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili şi responsabili”.

Consultările cu formațiunile politice vor fi reluate luni, 12 octombrie, înaintea termenului anunțat pentru depunerea documentelor în Parlament.