Apel de la Palatul Parlamentului: PUCL propune unirea forțelor conservator-liberale

Din cuprinsul articolului Cele 10 repere ale PUCL

„România are nevoie de o platformă liberal-conservatoare puternică.” Acesta este mesajul cu care Partidul Umanist Conservator Liberal (PUCL) deschide un proiect politic adresat tuturor organizațiilor politice și civice care îi împărtășesc valorile. Prezent la reuniune, Claudiu Târziu a îndemnat la unitatea mișcărilor conservatoare și a vorbit despre întoarcerea la normalitate.

Biroul Permanent Național al PUCL a adoptat vineri, 9 octombrie 2026, rezoluția privind necesitatea Platformei Conservator-Liberale. Reuniunea s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, în Sala „Nicolae Iorga”, cu participarea conducerii centrale și a reprezentanților structurilor locale ale partidului.

Invitat la lucrări, europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Partidului Acțiunea Conservatoare, a salutat schimbarea orientării politice a umaniștilor.

„Și mă gândesc la o revoluție conservatoare. Deși poate alăturarea acestor termeni pare paradoxală”, a declarat Târziu. Liderul PAC a explicat că punctul de referință al acestei întoarceri este „normalitatea” și a asociat conservatorismul cu un mod de viață întemeiat pe credință și identitate.

Proiectul este anunțat după ce, potrivit comunicatului, Tribunalul București a aprobat schimbarea denumirii partidului, decisă la Congresul din 17 iulie 2026. PUCL susține că noua identitate reprezintă asumarea explicită a valorilor conservatoare promovate de umaniști încă de la înființarea PUR, în 1991.

În rezoluție, partidul critică excesele mișcărilor „progresiste”, pe care le consideră responsabile pentru instabilitate economică, polarizare socială și erodarea reperelor instituționale și culturale. Umaniștii propun reunirea forțelor conservator-liberale în jurul stabilității politice, eficienței economice și principiilor morale.

„România are nevoie de o platformă liberal-conservatoare puternică, dinamică, serioasă, capabilă să construiască trainic, nu să dărâme bezmetic!”, se arată în rezoluția adoptată.

Platforma propusă are zece repere: economia de piață liberă, statul de drept, apartenența fermă la NATO și UE, protejarea familiei, promovarea identității naționale, a culturii și tradițiilor, respectarea valorilor religioase, morale și etice, protejarea categoriilor vulnerabile, depolitizarea administrației, garantarea libertății și demnității umane, inclusiv în raport cu inteligența artificială, precum și unitatea națională și coeziunea socială.

PUCL precizează că lista rămâne deschisă dezbaterii și completărilor. Partidul anunță și inițierea unor proiecte legislative, împreună cu parlamentari care împărtășesc viziuni conservatoare, pentru transformarea principiilor în măsuri concrete.

„Invităm toate persoanele și organizațiile civice sau politice care ne împărtășesc valorile să ni se alăture!”, transmite conducerea PUCL. Potrivit comunicatului, sediul central al partidului rămâne deschis celor care vor să contribuie la consolidarea platformei.