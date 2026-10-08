Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va continua săptămâna viitoare discuțiile cu partidele parlamentare pentru găsirea unei formule de guvernare, după întâlnirile de joi cu liderii PSD, PNL și UDMR.

Niculescu a transmis că primele consultări au vizat principalele direcții ale viitorului program de guvernare și probleme din domenii precum sănătatea, agricultura și administrația locală.

Premierul desemnat a spus că întâlnirile cu cele trei formațiuni au arătat o deschidere pentru găsirea unei soluții care să permită depășirea crizei politice și economice.

„Am avut discuţii bune şi foarte concrete, cu liderii PSD, PNL şi UDMR, despre lucrurile care contează pentru noi toţi, românii. Am vorbit despre liniile principale din viitorul program de guvernare. Am abordat împreună problemele legate de sănătate, agricultură, administraţie locală şi dureroasele inegalităţi sociale din România”, a transmis Luca Niculescu.

El a spus că a remarcat disponibilitatea partidelor pentru identificarea unei formule de guvernare pe care a descris-o drept responsabilă.

„Mă bucur că am fost întâmpinat cu deschidere pentru găsirea acelei soluţii care să deblocheze criza politică şi economică. Deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare responsabilă”, a adăugat premierul desemnat.

Luca Niculescu a precizat că joi a fost parcursă prima etapă a consultărilor și că a avut ocazia să afle pozițiile PSD, PNL și UDMR.

Potrivit premierului desemnat, cele trei partide au fost de acord asupra necesității respectării coordonatelor fiscal-economice asumate de România.

„Am intrat în prima fază a discuţiilor. Am văzut poziţiile celor trei partide cu care m-am întâlnit azi. Şi am remarcat un lucru important pentru stabilitatea ţării: toate sunt de acord că trebuie să ne înscriem în coordonatele fiscal-economice pe care România şi le-a asumat”, a spus Niculescu.

El a precizat că următorul pas va fi armonizarea propunerilor venite din partea formațiunilor politice într-un program comun de guvernare.

„Rolul meu şi al colegilor cu care lucrez este să luăm cele mai bune idei şi să le armonizăm într-un program de guvernare. Sunt multe lucruri bune în toate programele pe care le-am văzut până acum”, a transmis premierul desemnat.

Negocierile vor continua săptămâna viitoare. Luca Niculescu a anunțat că luni sunt programate întâlniri cu USR și cu celelalte grupuri parlamentare.

Premierul desemnat și-a exprimat încrederea că dialogul dintre partide va conduce de această dată la o soluție pentru formarea Guvernului.

„Vom continua dialogul şi am încredere că, de această dată, ajungem la un rezultat bun pentru România”, a transmis Luca Niculescu.