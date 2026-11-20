România avea susținerea necesară pentru a obține funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), inclusiv în cazul unui vot, însă liderii statelor membre au decis să amâne alegerea pentru anul viitor, susține Dacian Cioloș. Candidatul României a explicat că negocierile nu au dus la un consens, după ce unul dintre statele participante nu a acceptat să își retragă candidatura.

Vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, Dacian Cioloș a vorbit despre rezultatul reuniunii desfășurate în Cambodgia și despre motivele pentru care liderii francofoni au preferat amânarea scrutinului.

Candidatul României a susținut că țara noastră avea o susținere consistentă și că exista încredere în obținerea victoriei chiar dacă alegerea s-ar fi făcut prin vot, nu prin consens.

„S-a insistat mult pe consens, pentru că toți secretarii generali ai Francofoniei de până acum au fost aleși prin consens, și nu prin vot. Noi eram pregătiți și pentru un vot și aveam optimismul clar, cu cifre că am putea câștiga și prin vot, însă decizia politică a liderilor francofoni a fost să evite votul, pentru a nu compromite legitimitatea viitorului secretar general, care ar fi putut fi ales cu 16, 17, 18, 20 de voturi din 53 de state cu drept de vot într-o organizație cu 90 de membri”, a detaliat Cioloș.

Potrivit acestuia, negocierile pentru desemnarea viitorului secretar general au fost blocate de refuzul unuia dintre statele participante de a-și retrage candidatul.

Reuniunea la nivel înalt din Cambodgia s-a încheiat fără desemnarea unui nou secretar general. În aceste condiții, mandatul actualei secretare generale a fost prelungit cu un an, iar alegerea succesorului său va avea loc la un summit extraordinar, programat în toamna anului 2027.

Dacian Cioloș a subliniat că amânarea nu înseamnă că România sau un alt stat candidat a pierdut competiția.

„În condițiile astea, evident că nu putem să spunem că România sau un alt candidat a pierdut sau a câștigat, pentru că decizia a fost de amânare a alegerii secretarului general pentru anul viitor. În aceste condiții s-a prelungit mandatul secretarei generale actuale cu un an, urmând ca anul viitor, în toamnă, să se organizeze un Sommet extraordinar al francofoniei cu un singur punct pe ordinea de zi, alegerea viitorului secretar general. În schimb, s-a mai obținut o decizie, și anume aceea de a modifica regulamentul intern al francofoniei cu câteva elemente care ar putea să ajute la alegerea viitorului secretar general prin consens, așa cum s-a încercat și nu s-a reușit de data aceasta la Phnom Penh”, a menționat Cioloș.

Printre modificările discutate pentru regulamentul intern al organizației se numără introducerea unui sistem de rotație geografică pentru proveniența secretarilor generali și limitarea numărului de mandate la două.

Cioloș consideră că această schimbare ar putea reprezenta un avantaj pentru România, având în vedere că ultimele două mandate au fost ocupate de reprezentanți ai Africii.

„Asta ne avantajează cumva, pentru că după două mandate din partea Africii acum ar veni rândul unui alt continent”, a apreciat Dacian Cioloș.

În același context, candidatul României a amintit angajamentul Rwandei, care se află deja la al doilea mandat la conducerea OIF, de a nu mai participa la competiția de anul viitor.

Candidatul țării noastre a susținut că România a beneficiat de sprijin din partea unor state de pe toate continentele și că în jurul candidaturii sale au existat încercări de construire a unui consens.

El a amintit că Republica Democratică Congo și-ar fi exprimat disponibilitatea de a-și retrage propriul candidat dacă și celelalte state participante ar fi făcut același pas. Potrivit lui Cioloș, exista o deschidere similară și din partea Mauritaniei.

„Noi ne-am prezentat bine la acest Sommet, în sensul că am fost candidatura cu cea mai largă susținere din partea unor state provenind de pe toate continentele. Și de fapt a fost candidatura în jurul căreia s-a încercat construirea unui consens. (…) Republica Democratică Congo a decis la un moment dat să anunțe că e gata să-și retragă candidatura dacă și celelalte state cu candidați își retrag candidaturile pentru a construi un consens în jurul candidaturii noastre.

Și din informațiile pe care le-am avut știm că exista această deschidere și din partea Mauritaniei. Însă câtă vreme Rwanda a decis până în ultimul moment să nu retragă candidatura, șefii de stat și de guvern din OIF au decis să amâne alegerea secretarilor generali mai degrabă decât să organizeze un vot și din motive politice, de percepție și de legitimitatea viitorului secretar general, dar și pentru că cu această amânare au dorit să-și rezolve anumite probleme care au dus la blocajul acesta al alegerii secretarului general”, a explicat Cioloș.

Dacian Cioloș a explicat că o eventuală participare la competiția de anul viitor nu depinde de o decizie individuală, ci de poziția oficială a statului român.

Acesta a anunțat că va discuta subiectul cu președintele României, Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe. În opinia sa, candidatura țării noastre rămâne bine poziționată, mai ales dacă va fi introdus principiul rotației geografice.

„Candidatura aceasta nu e una individuală, sunt candidaturi care sunt prezentate doar de către statele membre și evident, după tot ce s-a întâmplat la acest Sommet, am nevoie să am o discuție în primul rând cu domnul președinte, dar și cu Guvernul, cu Ministerul de Externe, ca să luăm această decizie. Eu personal cred că așa cum stau lucrurile în momentul de față, cu concluziile cu care s-a încheiat acest Sommet, rămânem în continuare foarte bine plasați, aș îndrăzni să spun, poate cel mai bine plasați, mai ales dacă se introduce și acest element al rotației geografice. Însă, așa cum am spus, decizia este a statului român dacă continuă sau nu cu candidaturile”, a arătat Cioloș.

Candidatul României a anunțat că urmează să prezinte detaliile privind costurile campaniei pentru funcția de secretar general al OIF. Potrivit estimării sale, suma totală se ridică la câteva sute de mii de lei, cea mai mare parte a cheltuielilor fiind legată de deplasările în statele membre ale organizației.

„Urmează, așa cum am promis, în zilele următoare să facem publice cheltuielile cu această campanie, care în mare au constat în cheltuieli cu deplasările în statele membre francofone. E vorba de câteva sute de mii de lei, o să publicăm mai precis și datele cu cheltuielile, dar și consecințele acestei campanii; dincolo de această campanie pentru alegerea secretarului general - deplasările acestea în multe zone și state unde România nu are reprezentare diplomatică și de unde România e absentă de mai mulți ani sau chiar mai multe decenii”, a spus Cioloș.

Acesta a susținut că deplasările au contribuit și la reluarea unor contacte diplomatice cu state din Africa și Asia, care ar putea deveni parteneri importanți pentru România.

„O să vedeți, cu sau fără continuarea candidaturii, anul viitor lideri politici din Africa sau din Asia care vor veni în vizită în România sau vizite făcute de reprezentanta diplomației din România în unele din aceste state, pentru că, așa cum vă spuneam, s-au reînnodat anumite relații, s-au descoperit sau s-au reactivat anumite obiective de interes comun între România și țările respective și această campanie e un punct de plecare pentru relansarea unor relații cu anumite state. Deci, acest efort diplomatic și financiar care a avut ca obiectiv principal această campanie mai are și repercusiuni secundare pozitive pentru diplomația din România, vom căuta să le prezentăm și pe acestea”, a afirmat Dacian Cioloș.