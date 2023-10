Un celebru economist, ridiculizat pe internet. Analiza despre inflație l-a băgat în gura lupului

Analiză despre inflație. Începând cu luna mai, un editorialist de la New York Times a postat un grafic care arată că o măsură a ratei inflației scade de la an la an.

„Războiul împotriva inflației s-a încheiat. Am câștigat cu un cost scăzut”, a scris Krugman. Administrația Biden și-a exprimat îngrijorarea și frustrarea că foarte mulți americani au criticat administrația pentru că a umflat puterea de cumpărare a dolarului. În timp ce rata globală a inflației a scăzut, prețurile medii nu au scăzut.

„Inflația se relaxează; este în scădere. Cu toate acestea, prețurile la alimente și energie rămân ridicate, iar americanul mediu trăiește într-o lume în care alimentele și energia sunt necesități. Iar acest buget este în creștere”, a declarat Quincy Krosby, strategul șef al LPL Financial, pentru NBC News.

Modul în care Krugman a interpretat în mod iluzoriu rata inflației i-a înfuriat pe criticii de pe rețelele de socializare, mulți dintre ei subliniind că rata inflației nu includea cheltuielile pentru alimente, energie, adăpost sau mașini.

Inflație. Un subiect aprig dezbătut

„Slavă cerului, am încetat să mai cumpăr alimente, energie, mașini și locuințe în 2021”, a declarat Brian Riedl, economist la Manhattan Institute.

„A fost o săptămână teribilă, așa că vă mulțumesc pentru porția de râs. Băieți, excluzând mâncarea, energia, locuințele și mașinile, ne descurcăm fantastic!”, a răspuns Karol Markowicz, un editorialist de la New York Post.

„Nu există nimeni care să aibă nevoie de hrană, energie, adăpost sau transport. „Dați-i acestui om încă un premiu Nobel”, a spus autorul John LeFevre.

„Dacă ignorați mâncarea de care aveți nevoie pentru a supraviețui, locuințele de care aveți nevoie pentru a vă proteja, mașinile de care aveți nevoie pentru a ajunge la serviciu și energia de care aveți nevoie pentru casă și mașină, inflația este sub 2%, oameni buni! Problemă rezolvată!”, spunea o altă misivă batjocoritoare.

Recunoscuse că a greșit

Alții au remarcat că șiretlicul lui Krugman a oglindit exact un titlu de parodie din mai 2021 de pe Babylon Bee, un site de satiră.

Krugman a recunoscut în 2022 că s-a înșelat complet atunci când a prezis că cheltuielile guvernamentale masive ale administrației Biden nu vor duce la o inflație semnificativă.

„După cum s-a dovedit, bineînțeles, a fost o decizie foarte proastă”, a recunoscut el la vremea respectivă. În iunie, contul de socializare al Casei Albe a încercat să declare victoria asupra inflației, iar aceștia au fost ironizați și ridiculizați online.

sursa: .theblaze.com