Monden Mariana Moculescu a dispărut: Am tot sunat-o și nu răspunde nimeni







Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, este de negăsit, la doar câteva zile după ce a vorbit la o emisiune TV despre problemele grave cu care se confruntă. Nimeni nu are informații despre ea și nu răspunde la telefon.

Mariana Moculescu este dată dispărută de apropiați

Situația pare a fi destul de serioasă, deoarece Mariana Moculescu nu a fost văzută deloc, iar vecinii au spus că nu au nicio informație deoarece nu au mai văzut-o în ultimele zile.

„Nu, din păcate nu. Am tot încercat să înțelegem de ce vine televiziunea, am tot sunat-o pe dânsa, și pe proprietară și nu ne răspunde nimeni”, a declarat o vecină.

Dispariția aceasta devine tot mai suspectă, având în vedere că Mariana Moculescu a adus în atenția publicului dificultățile cu care se confruntă în ultima vreme. În urmă cu două săptămâni, în emisiunea lui Dan Diaconescu Direct, fosta soție a lui Horia Moculescu a dezvăluit că riscă să rămână fără locuință din cauza imposibilității de a plăti chiria, împărtășind totodată și povestea ei emoționantă.

Deși a beneficiat de ajutor pentru locuință, a dispărut

Situația s-a rezolvat ulterior, când o persoană s-a oferit să o ajute cu găsirea unei locuințe. Totuși, Mariana Moculescu nu a mai răspuns la telefon atunci când un jurnalist a încercat să o contacteze, iar apropiații și vecinii nu au informații despre ea. Locatarii din același bloc au menționat că nu au mai văzut-o și că în garsoniera ei nu există nicio activitate.

Mariana Moculescu a vorbit recent despre problemele sale financiare: „Destinul a fost, asta acum îl știm. Și am ajuns în ziua de azi. Și în ziua de azi situația este de așa natură că ar trebui să evacuez garsoniera în care locuiesc, pentru că nu am mai plătit acolo chiria din decembrie, dar punând în joc garanția pe care am dat-o la început când am intrat în garsonieră, hai să zic că din ianuarie s-au acumulat 1500 de euro datorii. Și trebuie să plec”, a povestit Mariana Moculescu, potrivit cancan.ro.