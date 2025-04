Monden Cui a lăsat Adi Minune averea. Hârtia e deja semnată







Adi Minune și-a pus deja averea în mâinile unei persoane apropiate, semn că are încredere totală în respectiva. Culmea este că nu e vorba despre unul dintre copii.

Adi Minune și-a dat deja averea

Manelistul a decis să semneze un document prin care își împuternicește soția legat de orice are legătură cu administrarea bunurilor. ”Totul este lăsat deja soției mele. Eu am semnat de acum trei ani un document din care reiese că soția are dreptul să semneze pentru mine. Pe mine scrie CEC în alb. Nu a murit nimeni de foame aici în România. Nu suntem în Africa în partea cealaltă. Deși, sunt și africani bogați”, a explicat acesta la un podcast. De altfel, artistul a precizat că nu e tocmai sărac.

De-a lungul vremii a avut câștiguri colosale din muzică. ”Având în vedere că am schimbat multe generații am luat multe banconte. Am luat bancnote de câte 10.000 de lei de la 10 seara până la 12 a doua zi, fără să mă oprească. Adică 200.000 de euro ar însemna acum. Era fanul meu, cel care mi-a dat. Acum 30 de ani, pe ștrand la Titan. De la un singur om am primit banii ăștia. Avem pe cineva să ne ia banii din dedicații. În Germania, imediat după Revoluție am luat 60.000 de mărci”, a mai spus el.

Cântarea României la 10 ani

Încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, Adi Minune era deja celebru. Nu de alta, dar vocea l-a urcat pe una dintre cele mai râvnite scene. ”La 10 ani aveam în spate sute de oameni la cântarea României. Pe vremea lui Ceaușescu.

Cântarea României era un singur spectacol pe an unde cântau toate școlile. Iar eu eram prim solist. Eu aveam în spate oameni în toată firea, de la școlile de muzică, profesori”, a declarat manelistul.