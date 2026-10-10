Cazul Fata din valiză. A fost învățat frizerul din Vâlcea cum să scape de acuzația de omor? Planul urmat de suspect

Ancheta de la Vâlcea a intrat într-o nouă etapă după ce polițiștii l-au adus în țară pe frizerul Vlad Bălțățeanu, urmărit general sub un mandat de omor. Acuzatul recunoaște doar profanarea de cadavru și fuga din țară. Planul pe care l-a urmat după moartea Valentinei a fost bine pus la punct.

Interogatoriul lui Vlad Bălțățeanu de vineri de la Parchetul Vâlcea a durat aproximativ 30 de minute, iar arestatul nu a făcut declarații. Se află sub mandat ca principal suspect că și-a omorât iubita prin bătaie, apoi i-a aruncat cadavrul în Olt. Valentina a fost găsită într-o valiză ce plutea pe râu, în 22 septembrie.

Comportamentul bărbatului în raport cu investigația crimei este ciudat și ridică mari semne de întrebare. Este el ajutat de cineva ca să scape cu puțini ani de pușcărie ? Planul după care a acționat după moartea Valentinei este bine pus la punct încât ancheta este la acest moment în impas.

Apariția unui alt bărbat în casa frizerului

Pe data de 6 octombrie 2026, Vlad Bălțățeanu (30 de ani) din județul Vâlcea a fost adus de polițiști în România, după ce s-a aflat în custodia Poliției din Saint Gallen, Elveția.

Arestatul Bălțățeanu nu recunoaște că a omorât-o pe Valentina. A declarat procurorului de la Parchetul Vâlcea că s-a trezit cu iubita moartă în pat, după o petrecere. S-a speriat, a băgat-o goală într-o valiză, s-a urcat în mașină și a gonit spre un baraj. Acolo a aruncat cadavrul în Olt. Apoi a fugit din țară.

Asupra traseului fugii voi reveni, fiind una dintre părțile importante și totodată ciudate ale cazului.

În ancheta de vineri, frizerul suspectat de omor a declarat că în noaptea în care a murit Valentina în incinta casei se mai afla un bărbat: unchiul său, Grigore, fratele mamei sale.

L-am văzut pe Grigore intervievat de Sorin Ovidiu Bălan în fața camerei de luat vederi. E un bărbat de vreo 50-55 de ani, cu deficiențe de înțelegere, cu probleme vizibile la un picior. Spunea că a fost bătut de nepotul Vlad chiar înainte de moartea Valentinei și închis într-o cameră fără geamuri.

Unchiul a ajuns la spital cu coaste rupte, după fuga lui Vlad Bălțățeanu. Sunt acte medicale, spitalul a anunțat atunci Poliția, iar Grigore a fost audiat ulterior, ca martor în dosarul crimei – Fata din valiză.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă unchiul Grigore ar fi putut s-o omoare pe Valentina, așa cum a lăsat să se înțeleagă Vlad, sau dacă cei doi au fost complici.

Probele criminalistice din „camera morții”

Polițiștii care au făcut cercetare la fața locului, adică în camera în care locuiau Vlad și Valentina, au comunicat la începutul anchetei că s-au găsit picături de sânge pe salteaua patului. Nu știm dacă au mai descoperit alte urme de sânge în încăpere, în baie sau în curte.

Raportul medico-legal, după necropsia Valentinei, indică însă moartea violentă care presupune și o sângerare la cap mai abundentă decât câteva picături.

Medicii legiști au evidențiat următoarele detalii:

Leziuni traumatice severe: Victima prezenta multiple traumatisme grave la nivelul capului (traumatisme craniene severe) și fracturi ale coastelor.

Victima prezenta multiple traumatisme grave la nivelul capului (traumatisme craniene severe) și fracturi ale coastelor. Leziuni incompatibilitate cu viața: Leziunile traumatice identificate au fost declarate ca fiind complet incompatibile cu viața.

Nu știm dacă polițiștii criminaliști au găsit hainele Valentinei, căci ea fost pusă goală în valiză, nu știm dacă legiștii au constatat urme ale unei lupte între victimă și criminal. Dacă există, vor fi de mare ajutor anchetatorilor.

Pe surse, am aflat că în mașina frizerului s-au găsit urme. Dar cu aceasta a fost transportat cadavrul spre râu, așa cum a recunoscut și Vlad.

Rămân niște întrebări.

Există probe solide că Valentina a fost ucisă în locuința lui Vlad Bălțățeanu? Nu există niciun martor care să fi auzit țipete, scandal în acea noapte.

Poate fi luată în calcul și ipoteza că fata a fost omorâtă în alt loc, unde ar fi rămas și cățelușul ei?

De ce a fost bătut unchiul Grigore în aceeași seară și, stranie coincidență, prezintă aceleași lovituri la coaste (până la fisurare) ca și Valentina?

Planul urmat de Vlad Bălțățeanu ca să-și ascundă faptele

Vlad știe că există probe că el a aruncat-o pe Valentina în râu. Sunt imagini cu el conducând mașina spre baraj, știa că vor fi găsite urme în interior. De aceea a și recunoscut această faptă. Cine i-a coordonat mișcările i-a spus că pedeapa este mică în raport cu cea de omor.

După ce a scăpat de valiza în care băgase trupul iubitei, Vlad s-a dus la Horezu, la frizerie. Și-a luat sculele de tuns și a spus că merge la București, că are acolo clienți. A plecat însă spre Sibiu.

La Sibiu, intervine în scenariu un prieten. Acesta îl duce pe Vlad în Ungaria. Spune că i-a cerut ajutorul fiindcă i se stricase mașina și avea treabă în Budapesta. Prietenul se prezintă la Poliția Sibiu, după ce află din presă că Vlad este căutat pentru omor.

Mașina frizerului este găsită la intrarea în Sibiu, dar în stare de funcționare.

Din Ungaria, Vlad trece prin Slovenia cu un microbuz, apoi în Italia se urcă într-un tren și ajunge în Elveția. Se pare că pe acest traseu a fost localizat după semnalul telefonului.

Brusc, telefonul lui dispare în Elveția și apare în relatarea lui și a prietenului care îl întâmpină acolo o poveste. Vlad spune că și-a sunat amicul de pe un telefon al unor copii din parc.

Este posibil ca Vlad să știe pe de rost un număr de Elveția pe care îl ținea în memoria telefonului său?

Cum a reușit atât de rapid să-l convingă prietenul să se predea poliției elvețiene, iar acolo, în fața unui judecător să recunoască mandatul de arestare și să ceară extrădarea?

Versiunea lui era deja alta, după cum a declarat prietenul din Elveția: Vlad i-a dat Valentinei două palme și dimineață a găsit-o moartă. De frică, a aruncat-o în Olt și a fugit din țară.

Ce a scris presa din Elveția

Pe 29 septembrie am scris în EVZ o informație preluată din presa din Elveția. Publicația regională stgallen24 a relatat despre reținerea unui român suspectat de omor, folosind titlul „Tötungsverdacht: Rumäne festgenommen” („Suspiciune de omor: român arestat”).

După ce a ajuns în custodia Poliției din St. Gallen, Vlad Băltățeanu a fost audiat de un judecător elvețian. În fața instanței, acesta a recunoscut că a comis fapta pentru care este urmărit în România. Judecătorul elvețian a confirmat mandatul de arestare emis de autoritățile române, a relatat site-ul elvețian.

În fața procurorului de la Parchetul Vâlcea, Vlad Bălțățeanu nu a vrut să dea declarație despre ce s-a întâmplat în noaptea crimei și s-a prevalat de dreptul la tăcere. Nu are apărător ales, ci avocat din oficiu.

Cine îl învață pe frizer cum să facă față anchetelor?

Aceasta este principala întrebare pe care mi-am pus-o ca jurnalist de investigații după ce am aflat multe informații din cazul Fata din valiză. Pentru un simplu frizer, fără noțiuni de drept, de proceduri penale, este foarte curios cum a acționat.

Aruncarea cadavrului înseamnă ștergerea urmelor. Ca și fuga în străinătate, care reprezintă câștigare de timp pentru el și îngreunarea anchetei pentru criminaliști. Expertiza medico-legală la care va fi supus după două săptămâni e puțin probabil că va aduce urme relevante.

Cei doi prieteni la care a apelat în derularea planului înseamnă tot martori în favoarea lui.

Un alt dosarul penal al lui Vlad Bălțățeanu a stat 4 ani în fișetul procurorului

Într-un articol pe care l-am publicat în 28 septembrie, am menționat faptul că există trei femei care au povestit public că Vlad Bălțățeanu era un tip violent. În relația de iubire cu ele și-a manifestat gelozia în mod excesiv, lovindu-le și chinuindu-le. Una a obținut ordin de protecție pentru câteva luni.

Poliția Română și Parchetul General trebuie să facă o anchetă administrativă ca să constate de ce polițiștii și procurorul din Horezu nu și-au făcut treaba profesionist. Ei au ținut în nelucrare faptele comise de Vlad Bălțățeanu în septembrie 2022, când a fost acuzat de o minoră de 17 ani că a bătut-o groaznic, a sechestrat-o în locuința lui și apoi a violat-o.

În urmă cu 4 ani, tatăl fetei a făcut plângere la Poliție împotriva lui Vlad Bălțățenu. S-a făcut anchetă, expertiză medico-legală, s-au audiat persoane. Doar că dosarul a fost ținut într-un sertar al anchetatorilor, nu s-a mai făcut nimic, iar frizerul violent și-a văzut de viață și de alte iubiri.

Știți care e culmea? După ce s-a constatat că el este cel care a omorât-o pe Valentina, procurorul care avea dosarul cu agresiunea și violul din 2022, l-a trimis de urgență la Judecătoria Horezu. L-a acuzat doar de „loviri și alte violențe”.

Era vineri, 25 septembrie. Dosarul a primit număr și dată de înregistrare, dar, deoarece programul Judecătoriei se terminase, abia pe 28.09.2026 s-a înregistrat cu data modificată. În acea zi, Vlad s-a predat elvețienilor.

Probabil că, dacă Valentina nu era omorâtă și el nu era pus sub acuzare pentru crimă, scăpa de acest dosar ținut la dospit timp de 4 ani.

Deci cine îl ajută și de ce pe frizerul Vlad să scape din scățișul infracțional?

Pentru ce fapte răspunde la acest moment Vlad Bălțățeanu

Dacă nu va fi dovedit pentru omor sau lovituri cauzatoare de moarte, Vlad Bălțățeanu va fi trimis în judecată pentru profanarea cadavrului Valentinei, aruncat în Olt.

Codul penal prevede:

Profanarea de cadavre sau morminte, conform art. 383, alin.1 Cod penal:

Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenuşii rezultate din incinerarea acestuia se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Se va adăuga pedeapsă agravantă pentru fuga din țară

Dosarul aflat acum la Judecătoria Horezu pentru „loviri și alte violențe”, faptă comisă în septembrie 2022, cred că se va închide așa cum s-a deschis. Va interveni prescripția.

Lovirea sau alte violențe simple conform art. 193 alin. 1 Cod penal – închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Termenul general de prescripție este de 3 ani sau 5 ani, în funcție de încadrarea exactă.

Termenul de prescripție curge de la data săvârșirii faptei, conform art. 154 alin. 2 Cod penal.