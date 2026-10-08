Justitie

Vlad Bălțăteanu și unchiul lui, la un pas de detectorul de minciuni și confruntare

Vlad Bălțăteanu și unchiul lui, la un pas de detectorul de minciuni și confruntare
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Din cuprinsul articolului

După ce a fost adus în țară din Elveția,  Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, tânăra găsită ucisă în valiza aruncată în râul Olt, a susținut la audieri că nu el este autorul. Considerat principalul suspect, el a declarat anchetatorilor că între Valentina și unchiul său Grigore a avut loc un conflict care a degenerat în agresiuni fizice.

Mai mult, Bălțățeanu a povestit că unchiul său a fost tot timpul în casă, și pe timpul nopții și dimineața, și că el a găsit-o moartă pe Valentina, s-a speriat și a recurs la valiză ca să scape de cadavrul acesteia.

Unchiul lui a fost audiat și a avut altă versiune. Din acest motiv, anchetaltorii vor recurge la alte mijloace procedurale. Surse judiciare au declarat pentru EVZ că este posibil ca, în zilele următoare, cei doi să fie supuși testului poligraf pentru a vedea dacă rezultatele evidențiază cine minte dintre cei doi. Mai mult, e posibil să aibă loc și o confruntare între suspectul Vlad Bălțăteanu și unchiul acestuia.

Unde a dispărut telefonul Valentinei

Și bărbatul din Elveția, care l-a determinat pe Vlad Bălțăteanu să se predea, a spus că Vlad a susținut, în discuția avută cu el, că nu e el autorul crimei și că s-a speriat când a găsit-o pe Valentina fără suflare, luând decizia de a se debarasa de cadavru prin punerea ei în valiză și aruncarea în Olt.

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Potrivit relatării sale, cei doi au discutat aproximativ două ore, iar în cele din urmă Bălțățeanu a acceptat să contacteze poliția. Prietenul susține că Bălțățeanu avea emoții și se temea să se predea.

„A zis și el că îi pare rău că a fugit. I-am spus: «Vezi că dacă-ți recunoști fapta, poți să iei mai puțin»”, a declarat prietenul lui Vlad la Acces Direct.

„A venit prietena mea și mi-a arătat un TikTok și scria că ăsta a omorât-o. Eu i-am scris lui ulterior. Am încercat să dau de el, nu dădeam de el deloc. Când m-a căutat el luase un telefon de la doi copii care erau în parc. Mi-a zis: «Vino, te rog, repede să vorbim». I-am spus direct: Bă, ce ai făcut? Că te caută o țară întreagă. Ești tâmpit la cap?»

La această oră, anchetatorii de la Parchetul Judecătătoriei Vâlcea așteaptă rezultatul final medico-legal și cel al expertizelor criminalistice asupra probelor ridicate de la fața locului și din mașina abandonată de principalul suspect.

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