Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spate

Printre indicatoarele rutiere din România, unul trece aproape neobservat: un triunghi roșu, cu o bulină neagră în centru. Nu impune o limită de viteză, nu interzice nimic, nu obligă la nicio manevră, potrivit Codului Rutier.

Și totuși, dintre toate semnele de pe marginea drumului, acesta are în spate cea mai întunecată statistică.

Indicatorul semnalizează așa-numitele „puncte negre" — sectoare de drum considerate cu risc ridicat de accident.

Definiția este strictă, nu aproximativă: locuri unde, pe o perioadă de cinci ani consecutivi, s-au înregistrat minimum zece accidente grave de circulație, soldate cu cel puțin zece persoane decedate sau rănite grav. Nu e o evaluare subiectivă a poliției rutiere, ci un prag statistic măsurabil, verificabil în rapoartele de siguranță rutieră.

Triunghiul cu bulină a fost introdus în Codul Rutier după modelul mai multor țări europene, care folosesc același simbol pentru zonele cu concentrare anormală de accidente.

Ideea e simplă și, în același timp, brutală: nu te avertizează despre o curbă sau o denivelare — te avertizează că exact în acel loc oameni au murit, repetat, ani la rând.

Numai în București există zeci de astfel de zone semnalizate, potrivit datelor citate de presă - cel puțin 38. Asta înseamnă că, la fiecare ieșire din casă, șoferul din Capitală trece, fără să știe întotdeauna, pe lângă locuri certificate statistic ca fiind periculoase.

Pentru un șofer experimentat, semnul e aproape invizibil de familiar. Pentru unul care îl întâlnește prima dată, e o ocazie de a încetini și de a privi drumul cu alți ochi. Un indicator atât de discret merită, poate, mai multă atenție decât îi acordăm.

Triunghiul roșu cu bulină neagră nu e un semn de decor. E o mărturie silențioasă a unor locuri unde siguranța rutieră a eșuat, repetat. Mic, discret — și cu o poveste pe care nimeni nu și-ar dori s-o citească.