Social

Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spate

Micul semn de circulație cu o istorie neagră în spateSursa foto: Dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Printre indicatoarele rutiere din România, unul trece aproape neobservat: un triunghi roșu, cu o bulină neagră în centru. Nu impune o limită de viteză, nu interzice nimic, nu obligă la nicio manevră, potrivit Codului Rutier.

Și totuși, dintre toate semnele de pe marginea drumului, acesta are în spate cea mai întunecată statistică.

Ce marchează acest semn de circulație

Indicatorul semnalizează așa-numitele „puncte negre" — sectoare de drum considerate cu risc ridicat de accident.

Definiția este strictă, nu aproximativă: locuri unde, pe o perioadă de cinci ani consecutivi, s-au înregistrat minimum zece accidente grave de circulație, soldate cu cel puțin zece persoane decedate sau rănite grav. Nu e o evaluare subiectivă a poliției rutiere, ci un prag statistic măsurabil, verificabil în rapoartele de siguranță rutieră.

Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Cel mai mare pericol la zborul cu avionul. Puțini se gândesc la asta
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste
Rugăciune satanistă la ședința unui consiliu local din SUA. Urarea „Trăiască Satan” a declanșat proteste

De ce e „bulină neagră”

Triunghiul cu bulină a fost introdus în Codul Rutier după modelul mai multor țări europene, care folosesc același simbol pentru zonele cu concentrare anormală de accidente.

Ideea e simplă și, în același timp, brutală: nu te avertizează despre o curbă sau o denivelare — te avertizează că exact în acel loc oameni au murit, repetat, ani la rând.

Cât de răspândit e acest semn de circulație

Numai în București există zeci de astfel de zone semnalizate, potrivit datelor citate de presă - cel puțin 38. Asta înseamnă că, la fiecare ieșire din casă, șoferul din Capitală trece, fără să știe întotdeauna, pe lângă locuri certificate statistic ca fiind periculoase.

De ce e util

Pentru un șofer experimentat, semnul e aproape invizibil de familiar. Pentru unul care îl întâlnește prima dată, e o ocazie de a încetini și de a privi drumul cu alți ochi. Un indicator atât de discret merită, poate, mai multă atenție decât îi acordăm.

Triunghiul roșu cu bulină neagră nu e un semn de decor. E o mărturie silențioasă a unor locuri unde siguranța rutieră a eșuat, repetat. Mic, discret — și cu o poveste pe care nimeni nu și-ar dori s-o citească.

Stiri calde

12:58 - Păcălelile de la manichiură, pedichiură și cosmetică

12:50 - Adevărul despre importurile de gaze rusești în UE și miturile despre tarifele din Republica Moldova

12:41 - Taxarea excesivă a țigaretelor, corelată cu creșteri semnificative ale comerțului ilicit și pierderi de miliarde la b...

12:31 - Paul Stănescu, în vizorul AUR pentru o funcție de conducere. Ce funcție i-ar fi fost propusă

12:25 - Patru tineri din Republica Moldova, suspectați că ar fi furat șase mașini Range Rover din Belgia. Prejudiciul ajunge ...

12:16 - Avarii tehnice la platforma TollRo. CNAIR anunță ce se întâmplă cu șoferii care nu pot plăti taxa

HAI România!

România și Rusia: O dușmănie istorică sau o eroare de abordare?

România și Rusia: O dușmănie istorică sau o eroare de abordare?

De ce s-a certat George Simion cu patronul de la Realitatea Plus

De ce s-a certat George Simion cu patronul de la Realitatea Plus

Balkan Sobranie și eternitatea prostiei

Balkan Sobranie și eternitatea prostiei

Proiecte speciale