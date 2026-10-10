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Două ținte aeriene, detectate lângă granița României. F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu

Două ținte aeriene, detectate lângă granița României. F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanuharta drone / sursa foto: arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de 9 spre 10 octombrie 2026 în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a primit două mesaje RO-Alert.

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere radar au identificat succesiv cele două ținte în apropierea localităților Periprava și Chilia, din zona de frontieră cu Ucraina. Cele două alerte aeriene au fost ridicate în cursul nopții, iar autoritățile au precizat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Prima țintă, detectată în apropiere de Periprava

Prima alertă a fost declanșată după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat o țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Periprava, în apropierea graniței României.

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În urma detectării, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a monitoriza situația.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în vederea alertării populației din nordul județului Tulcea.

avioane

Avioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn

Primul mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:17. Potrivit Ministerului Apărării, alerta aeriană a încetat la ora 00:40.

O a doua țintă, detectată în zona Chilia

Situația a fost monitorizată în continuare de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale. Ulterior, acestea au identificat o a doua țintă aeriană care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona localității Chilia, la aproximativ 15 kilometri est de Vâlcove.

În acest context, autoritățile au transmis un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, la ora 02:18.

A doua alertă aeriană a încetat la ora 03:13, conform informațiilor comunicate de MApN.

Ce au anunțat autoritățile despre spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe parcursul evenimentelor din noaptea de 9 spre 10 octombrie, nu au fost detectate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul aerian național.

Detectarea unor obiecte sau ținte aeriene în apropierea frontierei determină autoritățile să urmărească evoluția acestora și, atunci când situația o impune, să activeze măsuri de monitorizare și alertare a populației.

Mesajele RO-Alert au rolul de a informa rapid persoanele aflate în zonele vizate și de a le permite să urmeze recomandările transmise de autorități. În acest caz, alertele au vizat nordul județului Tulcea, o zonă aflată în apropierea graniței cu Ucraina.

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