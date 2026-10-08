Spionii germani ai lui Bolojan atacă spionii francezi ai lui Nicușor. Nebunia de la București

Nominalizarea lui Luca Niculescu ca posibil premier ne-a aruncat într-un nou scenariu croit politic. Germania și-a descoperit spionul trădător în persoana celui care a condus Serviciul secret extern. America tocmai a început procesul unui fost înalt funcționar CIA, care a recunoscut că a furat 194 de milioane de dolari din fonduri publice. La București, rulează un film prost cu „spioni” politici.

Nu zic de filmul în care joacă generalul Florian Coldea, că acolo e treabă serioasă, începe și un proces pe 13. Prin mațele dosarului penal se găsesc și foști spioni din servicii, dar povestea n-are legătură cu fierberea politică din acest moment.

Primele negocieri cu Propusul

Azi sunt anunțate primele contacte politice, după anunțul președintelui Nicușor Dan de luni seara. PSD, PNL și UDMR la negocieri. Nu știm cum vor vota partidele pentru Luca Niculescu, nu știm dacă parlamentarii vor da românilor ceea ce vor: un Guvern legitim care să scoată țara din blocaj!

Știm însă că, de două zile, se toacă biografia lui Luca Niculescu, iar din tabăra reziștilor lui Bolojan și Fritz curg zoaiele peste Propus ca ploaia la cod roșu.

La fel ca și Nicușor Dan, transformat din Salvatorul Nației de la alegeri în Ticălosul Mucușor de azi, pentru fanii PNL-aripa Bolojan și USR independentul Luca Niculescu, fost ambasador la Paris vreme de peste 10 ani, a devenit „agentul Franței în România”.

Strategia bolojenilor germanofili (SAFE!) vine ca răspuns la comentariile care au curs în presă și pe rețelele sociale cu privire la rădăcinile nemțești ale lui Dominic Fritz și Siegfried Mureșan, venite ca urmare a acțiunilor lor la UE împotriva interesului României.

Cine sunt „spionii” Franței din România

Scenariul progresiștilor a fost făcut rapid. Atac la „spionii” Franței plantați în România: Nicușor Dan, Luca Niculescu și toate personalitățile care au fost decorate de administrația de la Paris pentru diverse merite. Cred că dacă Patrick Andre de Hillerin mai era cu noi și l-ar fi susținut pe Luca ca eventual premier, ar fi fost și el bifat ca „agent francez”.

L-am auzit pe profesorul Vlad Nistor în emisiunea lui Victor Ciutacu povestind, ca deținător al unui Ordin francez, ce reprezintă aceste distincții și cât de mulți români le-au primit ca un semn de onoare.

Nu ai de ce să pui la îndoială afirmațiile unui profesor universitar, doctor în istorie, membru PNL din anii 90, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu, fost deputat și europarlamentar. Doar la Coldea nu e clar de ce a fost el onorat de francezi când era șeful SRI...

Așadar, spionii noștri de Dâmbovița nu-s agenții Franței sau Germaniei prin decorații. Cei suspectați s-au remarcat prin afacerile economice girate și permisivitatea unor acțiuni care nu au fost în favoarea României.

Să ne spună SIE dacă mișună spioni printre noi

Nu cred că asta e principala frământare a românilor acum. Fiecare s-a lămurit în funcție de capacitatea lui de decelare a informațiilor. Scenariul conform căruia suntem o țară plină de spioni care ne fură salariile, pensiile și ne-au pus economia pe butuci nu va concura în veci cu „Insula iubirii” sau „Master Chef”.

Interesant ar fi să ne spună SIE dacă ne-au penetrat agenți germani sau francezi sau ruși etc. Când or prinde vreunul, cum tocmai au raportat Germania și SUA că au făcut cu ai lor, vom scrie și noi istorie.

Până atunci, hai să-l evaluăm pe Luca Niculescu în raport cu ceea ce este: neprieten cu liderii partidelor, un om de 55 de ani cu multă experiență acumulată în medii europene, un fost jurnalist care are capacitatea să acumuleze strategii economice, sociale și politice, un diplomat care știe mersul lucrurilor din cancelariile occidentale și se poate exprima cursiv în franceză și engleză, un tip care nu are în portofoliu nicio afacere necurată sau vreun indiciu rezonabil de corupție.

Românii au sărăcit și sunt la limita răbdării. Totul se duce în cap, „evoluția lucrurilor” este neagră, vine iarna cu facturi uriașe, dronele ne zboară vesele pe deasupra țării. Am înnebunit de tot, continuăm cu spioni și circotecă parlamentară?