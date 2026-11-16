Eșecul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei a fost analizat de Adrian Severin în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic. Fostul ministru de Externe susține că fostul premier român nu ar fi reprezentat, în realitate, o candidatură construită în jurul intereselor României, ci una susținută de sistemul politic francez.

Dan Andronic a pornit discuția de la efortul diplomatic făcut de România pentru candidatura lui Cioloș și de la faptul că acesta nu a produs rezultatul urmărit.

„Am depus un efort diplomatic uriaș, fără niciun rezultat. De fapt, asta mi se pare simptomatic pentru tot ceea ce mai înseamnă politică externă românească”, a spus moderatorul.

Adrian Severin a plasat însă candidatura lui Cioloș într-un context mai larg, legat de pierderea influenței Franței în interiorul spațiului francofon și, în special, în Africa.

Fostul ministru de Externe a susținut că Franța nu mai are forța pe care o avea în trecut în interiorul Francofoniei.

„Franța nu are argumente ca să-și mențină controlul, rolul dominant. Pe de altă parte, ea a primit acum niște afronturi teribile”, a spus Adrian Severin.

Potrivit acestuia, retragerea prezenței franceze din mai multe state africane a fost însoțită și de diminuarea influenței politice și economice a Parisului.

„Rezultatul a fost că în această încleștare Franța a pierdut și, odată cu trupele franceze, a plecat de acolo și influența politică și economică franceză”, a afirmat Severin.

În acest context, acesta a făcut afirmația referitoare la candidatura fostului premier român.

„De aceea, să fim serioși, Dacian Cioloș nu era candidatul României.”

Adrian Severin a continuat spunând că relația lui Dacian Cioloș cu sistemul politic francez nu este una nouă.

„Era candidatul Franței, așa cum Dacian Cioloș a fost candidatul Franței și la funcția de comisar european și după aceea a fost comisarul Franței”, a declarat acesta.

Severin a relatat și o discuție pe care spune că a avut-o cu fostul președinte al Comisiei Europene, José Manuel Barroso.

„Îmi spunea că eu am deja un comisar francez și nu-mi mai trebuie al doilea”, a povestit fostul ministru de Externe.

El a adăugat însă că nu îi contestă lui Dacian Cioloș calitățile personale.

„Nu putem să nu spunem că domnul Cioloș este un om inteligent, că este un om cultivat, abil. Fără abilitate n-ar fi ajuns să îndeplinească un asemenea rol”, a spus Adrian Severin.

Dan Andronic a amintit, la rândul său, că fostul premier a beneficiat de-a lungul carierei sale europene de sprijinul mai multor președinți francezi. Jurnalistul a amintit inclusiv perioada în care Cioloș a fost comisar european pentru Agricultură și faptul că acesta a deschis unul dintre cele mai importante târguri agricole din Franța.

„Cariera lui este extrem de legată de Franța”, a spus Dan Andronic.

Acesta a legat candidatura pentru Francofonie de precedentul funcției de comisar european.

„Exact ca și în cazul postului de comisar european, obțineau o poziție de la o țară membră a organizației țărilor francofone, prin prisma unui român”, a afirmat moderatorul.

Adrian Severin a susținut că sprijinul primit de Cioloș nu trebuie legat de un singur lider politic francez.

„Ideea era că el nu e susținut de un anumit președinte, nu e simpatizat de Macron”, a spus acesta.

În opinia sa, este vorba despre o continuitate instituțională.

„Este promovat de un sistem și cine urmărește lucrurile astea profesionist își dă seama că nu e vorba despre o simpatie trecătoare din partea unui anumit lider francez, ci este un sistem care l-a produs”, a declarat Severin.

Acesta a susținut că aceeași logică s-ar fi aplicat și candidaturii la conducerea Francofoniei.

„De data aceasta s-a dorit instalarea lui în funcția de secretar general al Mișcării Francofoniei”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Discuția a ajuns și la decizia de prelungire cu un an a mandatului actualei conduceri a organizației. Adrian Severin a legat această amânare de calendarul politic din Franța.

„Se prelungește acest mandat cu un an al actualului secretar general, ceea ce are o mare importanță pentru că sare peste alegerile prezidențiale din Franța”, a spus acesta.

Fostul ministru a reluat apoi afirmația privind candidatura lui Cioloș: „A fost candidat nu al României, ci a fost candidat nici măcar al lui Emmanuel Macron, ci al unui sistem politic francez.” Acesta a mai adăugat că, în ciuda criticilor sale, ar fi preferat ca un român să ajungă în fruntea organizației.

„Simbolic, un român oriunde ar fi în fruntea unei organizații e bine”, a spus Adrian Severin.