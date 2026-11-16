Fostul politician PMP Adrian Papahagi critică diferențele de reacție față de fostul premier Ilie Bolojan și de președintele Nicușor Dan în privința compromisurilor politice cu PSD. Într-o postare pe Facebook, el spune că au existat mai multe momente în care fostul premier a avut relații politice cu PSD și se întreabă de ce actualul șef al statului este criticat mai dur pentru compromisurile politice.

Papahagi spune că, în 2012, Ilie Bolojan a fost reales primar al Oradei pe listele USL, alianță din care făceau parte PSD și PNL. De asemenea, el face referire la anul 2025, când, potrivit afirmațiilor sale, Bolojan ar fi încercat să obțină sprijinul lui Victor Ponta pentru candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale.

Papahagi aduce în discuție și perioada în care Bolojan a condus Guvernul într-o coaliție cu PSD. Papahagi îl menționează pe vicepremierul Marian Neacșu și amintește aprecierile unor apropiați ai fostului premier la adresa experienței acestuia în administrație.

Papahagi face referire și la europarlamentarii Siegfried Mureșan și Eugen Tomac, precum și la numirea lui Lucian Pahonțu la conducerea Serviciului de Protecție și Pază, în 2005, în timpul mandatului lui Traian Băsescu.

El consideră că aceste exemple arată că relațiile politice cu PSD și compromisurile pentru formarea unor majorități nu au fost o excepție în cazul lui Bolojan. În opinia sa, aceeași măsură ar trebui aplicată și în cazul lui Nicușor Dan.

„Dacă ai fost aliat cu PSD de mai multe ori din 2012 în 2025, ce garantează că nu vei mai fi? De ce acest dublu standard? Presupunând că joacă cu PSD, ceea ce îmi displace enorm, ce a făcut Nicușor și nu a făcut deja Bolojan? Ce a făcut scandalos noul președinte și n-au făcut predecesorii lui?”, întreabă Papahagi.

Fostul politician susține că Bolojan ar fi acceptat colaborarea cu PSD ca pe un compromis necesar pentru a putea conduce administrația locală sau Guvernul și consideră că aceeași explicație ar putea fi luată în calcul și în cazul actualului președinte.

„Dar atunci de ce nu i-am concede lui Nicușor Dan că face și el tot un compromis pentru țară, și că nu-i face plăcere această situație?”, își încheie Adrian Papahagi analiza.