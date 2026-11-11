Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că negocierile pentru fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban, ar urma să fie încheiate până la începutul lunii decembrie. Procedurile statutare necesare finalizării proiectului politic ar urma să fie parcurse cel târziu în primul trimestru al anului viitor.

În același timp, liderul liberal a anunțat că PNL va începe discuții cu toate formațiunile interesate de reformarea României, indicând USR drept principal partener de dialog. Bolojan a abordat și conflictul cu parlamentarii liberali care contestă deciziile conducerii, susținând că disciplina și coerența sunt esențiale pentru funcționarea partidului.

Ilie Bolojan a declarat că a avut miercuri o primă discuție cu Ludovic Orban, în urma deciziilor luate de cele două formațiuni privind fuziunea. Liderul PNL consideră că reunirea celor două partide reprezintă un pas necesar într-un moment în care România are nevoie de reforme profunde și de o administrație mai eficientă.

Bolojan a explicat că proiectul urmărește construirea unui stat care să nu mai risipească resursele publice, să ofere servicii mai bune cetățenilor, să combată privilegiile și nedreptățile și să creeze condiții pentru dezvoltarea economiei și recompensarea muncii.

„Acest proiect este unul necesar pentru România, pentru că suntem într-o situație în care dezvoltarea și-a atins limitele, iar pentru ca România să meargă mai departe și să se dezvolte avem nevoie de reforme profunde”, a afirmat președintele PNL.

El a precizat că fuziunea nu este suficientă în sine, fiind necesară atragerea tuturor organizațiilor și persoanelor competente care doresc să contribuie la schimbarea clasei politice și la modernizarea țării.

„Ceea ce urmărim este să oferim o alternativă serioasă și atunci când cei care urmăresc să-și conserve privilegiile se opun oricărei schimbări și se adună cei care vor să schimbe lucrurile, vor să le îndrepte, vor să elimine aceste privilegii, nu își pot permite să rămână dezbinați”, a declarat Bolojan.

Potrivit calendarului prezentat de acesta, negocierile pentru fuziune ar trebui finalizate până la începutul lunii decembrie. Ulterior, cel târziu în primul trimestru al anului viitor, vor fi organizate procedurile statutare, respectiv Consilii Naționale și Congrese, pentru încheierea proiectului politic.

La rândul său, Ludovic Orban a anunțat că Biroul Politic Național al Forța Dreptei, convocat marți, a decis în unanimitate realizarea fuziunii prin absorbție în cadrul Partidului Național Liberal. Orban a primit și mandatul de a negocia cu echipa PNL etapele necesare reintegrării membrilor formațiunii sale.

Acesta a amintit că majoritatea membrilor Forța Dreptei sunt liberali, mulți dintre ei activând în partid încă din anii 1990. Orban a susținut că plecarea lor din PNL a fost determinată de decizia impunerii unei guvernări alături de PSD, pe care a pus-o pe seama fostului președinte Klaus Iohannis.

„Astăzi, nu mai există niciun motiv pentru ca noi, liberalii din Forța Dreptei, să nu revenim acasă alături de Ilie Bolojan și de echipa sa”, a afirmat Ludovic Orban.

El a adăugat că experiența colaborării cu actualul președinte al PNL îi oferă garanția că partidul se află din nou pe o poziție pe care o consideră firească, aceea de reprezentare a electoratului de dreapta. Orban a spus că decizia de reunificare exprimă încrederea în proiectul lansat de Bolojan și în direcția imprimată de actuala conducere liberală.

Pe lângă fuziunea cu Forța Dreptei, Ilie Bolojan a anunțat că PNL va iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care consideră necesară coagularea forțelor politice pentru reformarea României.

Președintele liberalilor a indicat USR drept principalul partener în aceste negocieri, fără să excludă dialogul cu alte formațiuni politice.

„Vom iniția în perioada următoare discuții cu toate partidele care înțeleg că pentru a reforma România e nevoie, așa cum am spus, de coagularea forțelor politice și în mod evident partenerul principal în aceste discuții va fi USR. Dar asta nu înseamnă că nu putem discuta cu toate celelalte partide, pentru că aici va fi de muncă, va fi de convins oameni, nu va fi o perioadă ușoară”, a declarat Bolojan.

„Fără o alternativă serioasă la această axă pe care o vedem construindu-se PSD-AUR nu vom putea face nimic”, a mai afirmat liderul PNL.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul participarea pe liste comune cu USR la următoarele alegeri, Bolojan a precizat că o asemenea variantă nu a fost discutată până în prezent. El a subliniat însă că obiectivul este construirea unei alternative politice care să poată participa atât la alegerile locale, cât și la cele parlamentare.

„Luăm în calcul crearea unei alternative serioase atât pentru alegerile locale, primele rânduri de alegeri, cât și pentru alegerile parlamentare”, a spus președintele PNL.

În aceeași conferință, Ilie Bolojan a fost întrebat despre tensiunile din interiorul PNL și despre informațiile privind negocierile unor parlamentari liberali cu grupul PACE din Senat. Subiectul vine în contextul deciziei conducerii partidului prin care parlamentarii care nu respectă recomandările de vot ale formațiunii riscă să se autoexcludă din grupurile parlamentare.

Liderul PNL a susținut că disciplina și coerența sunt condiții necesare pentru ca un partid să poată funcționa eficient și să-și pună în aplicare propriile politici.

„Nu știu despre ce negocieri vorbiți, dar ceea ce vă pot spune este că un partid pentru a performa, o organizație pentru a performa are nevoie de coerență și de disciplină. Poți funcționa fără coerență și fără disciplină, dar nu poți face performanță”, a declarat Bolojan.

Bolojan a afirmat că parlamentarii trebuie să respecte deciziile grupurilor și recomandările conducerii, argumentând că dreptul unui partid de a-și coordona reprezentanții este o componentă a funcționării democrației parlamentare.

„Cei care nu respectă aceste decizii, cei care contestă dreptul unui partid de a da recomandări grupurilor politice, care este baza democrației parlamentare, pentru că fără asta nu se poate, ar fi un haos, altfel nu au decât aceste opțiuni: sau să respecte ceea ce decide grupul sau practic vor fi excluși prin acțiunea pe care ei o derulează. Ce vor face mai departe este o altă situație”, a transmis președintele PNL.

Astfel, în timp ce pregătește revenirea liberalilor din Forța Dreptei în partid și discută construirea unei alternative politice împreună cu USR și alte formațiuni, conducerea PNL încearcă să impună și o linie comună în interiorul propriilor grupuri parlamentare.