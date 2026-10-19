Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că nu regretă majorarea TVA de la 19% la 21%, susținând că măsura a fost necesară pentru prezentarea unui plan credibil de redresare a veniturilor bugetare.

Într-o intervenție la B1 TV, acesta a avertizat că o eventuală revenire la cota de 19% ar putea crea probleme în evaluările viitoare ale ratingului de țară.

Bolojan a explicat că România a avut la dispoziție doar două săptămâni pentru a prezenta un plan privind situația fiscală, în condițiile în care exista riscul suspendării fondurilor europene și al intrării într-o zonă de incapacitate de plată.

„Nu regret creșterea TVA”, a afirmat premierul interimar, argumentând că autoritățile trebuiau să demonstreze că România își poate îmbunătăți veniturile și își poate respecta angajamentele asumate anterior.

Referindu-se la programul de guvernare al viitorului Executiv, Bolojan a remarcat că documentul nu prevede reducerea TVA la nivelul anterior, de 19%.

El a pus sub semnul întrebării criticile formulate împotriva majorării, în condițiile în care o asemenea reducere nu apare printre măsurile asumate de viitorul guvern.

Potrivit lui Bolojan, anunțarea unei reduceri a TVA fără măsuri compensatorii ar putea afecta evaluările de rating ale României. El a adăugat că diminuarea taxelor ar putea fi luată în calcul dacă ar fi însoțită de reduceri corespunzătoare ale cheltuielilor publice.

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut și o distincție între declarațiile politice formulate din opoziție și deciziile luate de cei care exercită responsabilitatea guvernării.

Întrebat dacă va susține viitorul Guvern Niculescu și dacă acesta ar putea majora alte taxe, Bolojan a afirmat că orice guvern își poate face propriile calcule. Totuși, el a apreciat că, în actualul context economic, o nouă creștere a taxelor nu ar fi oportună.

În opinia sa, reducerea cheltuielilor publice și continuarea restructurării acestora rămân necesare pentru gestionarea situației bugetare.