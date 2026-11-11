România traversează una dintre cele mai vulnerabile perioade din istoria sistemului său energetic. La doar câteva zile după ce a fost reconectat la rețea, Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit din nou din cauza unei defecțiuni tehnice, declanșând o anchetă la Ministerul Energiei.

Incidentul nu este unul izolat, ci completează o listă alarmantă de avarii care au lovit în 2026 marile capacități de producție ale țării, în timp ce românii plătesc cel mai mare val de scumpiri la electricitate din Uniunea Europeană.

Reacția opiniei publice la noua deconectare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă este pe deplin justificată. După luni întregi în care producția a fost afectată de nivelul critic al Dunării, repornirea reactorului ar fi trebuit să aducă stabilitate în Sistemul Energetic Național (SEN) chiar înaintea sezonului rece. În schimb, la doar câteva zile de la reconectare, instalația a cedat din nou.

Din punct de vedere tehnic, incidentul nu a vizat partea nucleară – care este proiectată după standarde stricte post-Cernobîl, cu sisteme multiple și redundante de răcire, etanșare și protecție seismică – ci partea clasică a centralei, mai exact sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei.

Întrebarea legitimă pe care și-o pune orice specialist în construcții industriale și siguranță este însă alta: cum este posibil ca o instalație critică să cedeze la câteva zile după ce a stat oprită luni la rând? Chiar dacă anumite defecțiuni la etanșări, pompe sau injectoare devin vizibile abia atunci când turbina atinge parametrii nominali de presiune și temperatură în sarcină, repetarea acestor incidente indică o problemă cronică de mentenanță și verificare.

Însăși decizia Ministerului Energiei de a demara o anchetă internă și anunțul privind înlocuirea directorului tehnic al centralei confirmă faptul că nu mai putem vorbi despre simple coincidențe, ci despre posibile erori umane și manageriale grave.

Cazul de la Cernavodă este doar vârful aisbergului într-un an 2026 marcat de incidente majore în infrastructura energetică a României:

⁠Termocentralele pe cărbune, lovite de avarii înainte de iarnă: Grupurile energetice de la Rovinari și Turceni au suferit opriri repetate din cauza cedării cazanelor și a instalațiilor auxiliare uzate, exact în momentele în care sistemul avea cea mai mare nevoie de energie în bandă.

⁠Incendii la nodurile de termoficare și producție: CET București Vest a fost paralizată luni de zile în acest an după două incendii succesive izbucnite la transformatoare, lăsând o parte importantă a Capitalei vulnerabilă și reducând capacitatea de producție a energiei electrice în cogenerare.

În acest tablou îngrijorător, nu putem ignora cel mai important pilon hidroenergetic al țării: complexul Porțile de Fier. Oricine are experiență în domeniul construcțiilor hidrotehnice și al siguranței structurale știe că trecerea a peste jumătate de secol de exploatare continuă supune structurile masive din beton, armăturile și instalațiile hidromecanice la o uzură inevitabilă. Nu trebuie să așteptăm să ne trezim într-o bună zi în fața unui fapt împlinit – cu infiltrații majore, fisuri structurale sau avarii la turbine – pentru a pune întrebările esențiale. Chiar dacă aceste obiective sunt dotate cu aparatură de monitorizare permanentă, cetățenii au dreptul să știe care este starea reală a structurilor de rezistență, când au fost efectuate ultimele expertize tehnice independente și ce lucrări reale de consolidare și retehnologizare au fost duse la bun sfârșit. Prevenția în construcțiile strategice nu se face prin comunicate liniștitoare, ci prin investiții masive și transparență totală.

Dincolo de avariile tehnice, românii așteaptă un răspuns sincer la o întrebare de bun-simț: cum am ajuns să fim în deficit de energie și să plătim prețuri uriașe, când România nu mai are marile uzine și fabrici energofage de altădată?

Pe vremuri, coloșii industriali ai țării consumau cantități colosale de electricitate zi și noapte. Astăzi, mare parte din acea industrie a dispărut, iar în gospodăriile populației vechii consumatori au fost înlocuiți cu iluminat pe LED și electrocasnice moderne cu tehnologie inverter și clase energetice superioare (A+++). În mod normal, la un consum intern atât de redus și cu o producție națională diversificată – nucleară, hidro, cărbune, gaze și regenerabile – România ar fi trebuit să aibă energie ieftină și din belșug.

Realitatea este însă sabotată de două cauze majore: închiderea accelerată a capacităților clasice fără a pune nimic sigur în loc și avariile repetate din unitățile rămase. Deși consumul țării a scăzut dramatic față de deceniile trecute, producția noastră sigură (în bandă) a scăzut și mai mult. Astfel, ori de câte ori se oprește un reactor la Cernavodă sau un grup pe cărbune, suntem nevoiți să cumpărăm energie din import la orele de vârf de seară, când parcurile fotovoltaice nu produc, plătind prețuri speculative de pe piața europeană.

Energia nu este o marfă oarecare, ci pilonul central al siguranței naționale. Atunci când principalele unități de producție ale țării cedează pe rând – fie prin incendii, fie prin avarii la cazane sau defecțiuni la turbine imediat după revizii – problema depășește sfera administrativă a unui minister.

Este obligatoriu ca instituțiile cu atribuții în securitatea națională să trateze aceste derapaje cu maximă prioritate. Indiferent dacă vorbim despre subfinanțare cronică, plecarea specialiștilor cu experiență, calitatea îndoielnică a lucrărilor de mentenanță sau neglijență în serviciu, rezultatul este același: vulnerabilizarea strategică a României.

Conform datelor Eurostat din 2026, România a înregistrat cea mai abruptă scumpire a energiei electrice din întreaga Uniune Europeană (+51,9%). În paralel, românii suportă o povară uriașă și pentru accesul la apă: în timp ce apa îmbuteliată a ajuns să coste în magazinele din România mai mult decât în multe state occidentale sau chiar în zone aride ale lumii, tarifele pentru apa potabilă și canalizare din rețelele publice continuă să crească, devenind – raportate la puterea reală de cumpărare – printre cele mai împovărătoare din Europa.

Apa, hrana și energia reprezintă condițiile elementare ale vieții și ale demnității umane. Atât timp cât autoritățile vor trata avariile din sistemul energetic ca pe niște simple accidente de parcurs, fără vinovați și fără măsuri radicale de securizare a infrastructurii critice, factura incompetenței va continua să fie plătită exclusiv de cetățenii acestei țări.