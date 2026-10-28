Avertisment DNSC despre fraudele online de Black Friday

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB) le recomandă consumatorilor să verifice cu atenție ofertele și solicitările primite în perioada Black Friday, pentru a evita fraudele online.

Avertismentul este transmis prin proiectul național de educație digitală și prevenire a criminalității informatice #SigurantaOnline.

Potrivit DNSC, reclamele de pe rețelele sociale, mesajele despre colete care nu pot fi livrate și notificările privind presupuse rambursări pot fi folosite de infractori pentru a obține date personale și bancare.

Atacatorii pot imita identitatea unor magazine, companii de curierat sau instituții financiare, profitând de faptul că utilizatorii așteaptă numeroase comenzi în această perioadă.

Autoritățile recomandă verificarea adresei complete a site-ului, a identității comerciantului și a informațiilor despre contact, livrare și retur înainte de introducerea datelor personale sau bancare. Magazinele online ar trebui accesate prin adrese cunoscute, introduse direct în browser, sau prin aplicațiile oficiale.

Prețurile neobișnuit de mici și mesajele care impun plata imediată trebuie tratate cu prudență. DNSC subliniază că prezența simbolului „https” indică o conexiune criptată, dar nu garantează că site-ul este legitim.

O atenție deosebită trebuie acordată și plăților. Înainte de confirmarea unei operațiuni în aplicația bancară, utilizatorii trebuie să verifice suma și beneficiarul.

Nu trebuie aprobate tranzacții pe care nu le-au inițiat și nici comunicate parole, coduri PIN sau coduri de autorizare primite prin SMS ori în aplicație.

Mesajele despre colete blocate, adrese incomplete sau taxe suplimentare trebuie verificate pe site-ul ori în aplicația oficială a firmei de curierat. În cazul rambursărilor, consumatorii nu trebuie să comunice coduri de securitate sau să aprobe plăți pentru a primi banii înapoi.

Autoritățile avertizează că materialele generate cu inteligență artificială pot imita convingător identitatea vizuală a unor branduri. Un logo familiar, un aspect profesionist sau un text fără greșeli gramaticale nu reprezintă dovezi de autenticitate.

Persoanele care au introdus date bancare pe site-uri suspecte trebuie să contacteze imediat banca, prin canalele oficiale. Dovezile tranzacțiilor și mesajele primite trebuie păstrate, iar fraudele pot fi raportate Poliției și DNSC, la numărul 1911 sau pe platforma https://pnrisc.dnsc.ro/.