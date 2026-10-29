Statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să aștepte cel puțin un an înainte de a implementa legislații naționale care interzic accesul minorilor la rețelele sociale, după ce Comisia Europeană a decis să amâne aplicarea unor astfel de măsuri. Decizia urmărește evitarea unor reglementări diferite de la o țară la alta, în condițiile în care Bruxelles-ul pregătește norme comune pentru protecția copiilor în mediul online, relatează AFP.

Măsura a fost anunțată joi, după ce Austria a informat Comisia Europeană despre intenția de a interzice accesul minorilor la platformele de socializare. Și alte state membre analizează posibilitatea adoptării unor restricții similare.

Reprezentanții Comisiei susțin că obiectivul este aplicarea unor reguli unitare în toate cele 27 de state membre.

„Toți copiii din UE merită același nivel de siguranță online”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, care a precizat că instituția urmărește o „abordare armonizată” la nivel european.

Propunerea Comisiei Europene privind protecția minorilor în mediul online, denumită „Legea copiilor”, a fost prezentată la mijlocul lunii septembrie. Proiectul nu a intrat însă în vigoare, fiind necesară aprobarea sa în aceeași formă de către Parlamentul European și cele 27 de state membre.

Până la adoptarea cadrului comun, Comisia dorește să evite apariția unor legislații naționale cu cerințe diferite, care ar putea fragmenta piața unică europeană.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei, a explicat că reguli diferite privind vârsta minimă și condițiile de acces ar complica aplicarea acestora în Uniunea Europeană.

„Dacă procedați astfel, ajungeți să aveți grupe de vârstă diferite, legi diferite în diferite state membre”, a declarat acesta, adăugând că reglementările ar deveni „imposibil de aplicat”.

Dezbaterea privind accesul minorilor la platformele de socializare este alimentată de preocupările legate de efectele utilizării mediului online. Printre riscurile menționate se numără dependența de ecrane, hărțuirea, privarea de somn, tulburările de alimentație și hărțuirea sexuală.

În acest context, mai multe state europene analizează măsuri pentru protejarea copiilor și adolescenților, însă inițiativele naționale riscă să intre în conflict cu viitorul cadru legislativ european.

În Franța, o lege care prevedea interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani a fost aprobată în această vară de Parlament, dar a fost anulată de Consiliul Constituțional, cea mai înaltă instanță constituțională a țării, în numele libertății de exprimare.

Președintele Emmanuel Macron a promis elaborarea unei noi legi, solidă din punct de vedere juridic, până în primăvara anului 2027.

Rămâne neclar dacă noul proiect francez va fi afectat de amânarea decisă la nivel european. Potrivit AFP, Parisul notificase Bruxelles-ul înainte de mijlocul lunii septembrie, când Comisia a prezentat „Legea copiilor”.