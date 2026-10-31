O nouă tentativă de fraudă îi vizează pe utilizatorii care publică anunțuri de vânzare pe OLX. Un vânzător a relatat cum a fost contactat la mai puțin de 30 de minute după publicarea unui anunț, printr-un SMS care îl anunța că produsul fusese deja achitat. În realitate, mesajul îl direcționa către un site fals, conceput pentru a imita serviciul de asistență al platformei și pentru a obține date bancare.

Incidentul, relatat de un utilizator care a decis să urmărească întreaga procedură pentru a documenta metoda, s-a încheiat cu autorizarea unei tranzacții de 1.380 de lei către un serviciu de transfer de bani. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt selectate anunțurile și la tehnicile de manipulare folosite pentru a determina victimele să aprobe operațiuni bancare.

Potrivit relatării, produsul fusese publicat pe un cont OLX creat în iunie 2026, care avea două anunțuri, dar nu înregistrase până atunci nicio tranzacție finalizată.

La mai puțin de jumătate de oră de la publicare, utilizatorul a primit un SMS de la numărul scurt 1762. Mesajul îl informa că un cumpărător achitase deja produsul și includea un link către domeniul olx-confirmation.ro.

Adresa nu aparține domeniului oficial olx.ro. Accesarea acesteia deschidea o pagină intitulată „Suport OLX”, care imita un serviciu de asistență și afișa o conversație asemănătoare unui dialog cu un robot virtual.

Autorul relatării suspectează că în spatele conversației se afla o persoană reală, deoarece răspunsurile apăreau cu întârzieri de aproximativ 20-60 de secunde. Această observație nu stabilește însă cine opera pagina.

În conversația de pe site-ul clonat, utilizatorului i s-a cerut să acceseze un formular și să completeze trei informații: numărul cardului, soldul disponibil și numărul de telefon.

Primul card folosit, aparținând copilului, a fost respins. Explicația oferită de presupusul serviciu de asistență a fost că era necesar un sold de minimum 1.000 de lei pentru validarea cardului.

Ulterior, autorul relatării a introdus datele propriului card. A primit apoi un mesaj potrivit căruia urma să fie contactat telefonic de un operator pentru confirmarea și verificarea informațiilor.

Bărbatul care a sunat a folosit un ton calm și un limbaj politicos. Pentru a conferi credibilitate procedurii, acesta a întrebat inclusiv adresa la care urma să fie ridicat coletul.

Explicația oferită pentru verificarea bancară a fost că platforma trebuie să prevină fraudele și să confirme identitatea vânzătorului. Sub acest pretext, presupusul operator i-a cerut utilizatorului să aprobe o operațiune de blocare a sumei declarate în formular.

Unul dintre cele mai importante detalii ale incidentului a apărut în momentul în care utilizatorul a deschis aplicația Revolut.

În formularul fals, acesta declarase că are un sold de 1.388 de lei. În schimb, solicitarea primită în aplicația bancară era pentru o tranzacție de 1.380 de lei.

Autorul a respins inițial operațiunea, însă presupusul operator a reluat solicitarea și a continuat să insiste pentru aprobarea acesteia. În timpul convorbirii, i-a cerut să reîmprospăteze pagina și să repornească aplicația, susținând că astfel va apărea suma aferentă produsului vândut.

În realitate, potrivit detaliilor tranzacției prezentate în relatare, banii urmau să ajungă prin intermediul serviciului Taptap Send, nu în contul vânzătorului.

După aprobarea operațiunii, interlocutorul a închis apelul. Numărul de telefon de pe care fusese contactat nu mai putea fi apelat.

Prin urmare, suma aferentă produsului nu a fost încasată, iar utilizatorul a rămas cu banii retrași din cont.

Avertismentele oficiale ale platformei confirmă existența acestui tip de metodă de fraudare. OLX atrage atenția asupra paginilor-clonă prin care atacatorii solicită vânzătorilor datele cardului, soldul contului și codul de securitate CVV/CVC, sub pretextul efectuării unei plăți.

În recomandările sale de securitate, compania precizează că utilizatorii nu trebuie să introducă datele cardului în linkuri primite prin SMS sau prin alte canale externe.

De asemenea, pagina oficială dedicată plăților explică faptul că operațiunile cu cardul din cadrul serviciului OLX se desfășoară prin fluxul oficial de plată, cu redirecționare către PayU. Datele bancare nu trebuie furnizate pe pagini independente care pretind că reprezintă serviciul de asistență.

Relatarea scoate în evidență mai multe semnale de alarmă pe care vânzătorii ar trebui să le urmărească:

Adresa site-ului: olx-confirmation.ro nu este domeniul oficial olx.ro.

olx-confirmation.ro nu este domeniul oficial olx.ro. Solicitarea soldului: un presupus cumpărător sau reprezentant al platformei nu are nevoie să cunoască suma disponibilă în contul vânzătorului.

un presupus cumpărător sau reprezentant al platformei nu are nevoie să cunoască suma disponibilă în contul vânzătorului. Condiția unui sold minim: cererea de a avea cel puțin 1.000 de lei pe card pentru validare este un indiciu major de fraudă.

cererea de a avea cel puțin 1.000 de lei pe card pentru validare este un indiciu major de fraudă. Sensul tranzacției: o operațiune cu minus, care urmează să fie autorizată în aplicația bancară, reprezintă o plată sau o ieșire de bani, nu o încasare.

o operațiune cu minus, care urmează să fie autorizată în aplicația bancară, reprezintă o plată sau o ieșire de bani, nu o încasare. Mesajul cu link extern: notificarea trebuie verificată direct în contul oficial, nu prin accesarea unui site primit prin SMS.

notificarea trebuie verificată direct în contul oficial, nu prin accesarea unui site primit prin SMS. Lipsa unei comenzi reale: în cazul relatat, anunțul avea zero vizualizări și nu exista nicio comandă activă.

în cazul relatat, anunțul avea zero vizualizări și nu exista nicio comandă activă. Presiunea exercitată în timpul apelului: solicitările repetate de aprobare a tranzacției și instrucțiunile de reîmprospătare a paginii trebuie tratate cu suspiciune.

Dacă ai accesat o pagină de acest fel și ai furnizat informații bancare, primul pas este să blochezi imediat cardul respectiv. Măsura este necesară chiar dacă nu ai aprobat nicio tranzacție.

Contactează banca prin numărul oficial sau prin aplicație, raportează operațiunea ca frauduloasă și solicită verificarea posibilității de blocare sau recuperare a banilor. Păstrează capturile de ecran, mesajele, linkurile și informațiile despre apelurile primite.

Incidentul trebuie raportat și către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), prin intermediul site-ului oficial www.dnsc.ro.

În cazul prezentat, utilizatorul a depus o sesizare la Revolut și a solicitat recuperarea sumei retrase. Potrivit relatării sale, procedura de analiză putea dura până la trei zile, fără ca recuperarea banilor să fie garantată.