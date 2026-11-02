Un angajat al unei companii din Capitală care activează în industria divertismentului pentru adulți este cercetat penal de procurori, fiind acuzat că a direcționat în propriul cont bancar sume impresionante de bani provenite din activitatea firmei. Prejudiciul calculat de anchetatori depășește suma de 270.000 de dolari, conform news.ro.

Investigația este condusă de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, alături de polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice.

Conform datelor din dosar, suspectul a profitat de accesul pe care îl avea la platforma pe care compania își publica materialele și a schimbat datele de plată ale societății comerciale cu detaliile propriului cont bancar.

„Din analiza mijloacelor de probă administrate a rezultat că, în perioada 2018–2024, inculpatul, autorizat să utilizeze şi să administreze contul unei societăţi comerciale pe o platformă online care găzduieşte conţinut pentru adulţi, a accesat ilegal sistemul informatic şi a modificat datele informatice aferente contului societăţii, în scopul însuşirii sumelor de bani cuvenite acesteia. În concret, acesta a înlocuit, fără drept, contul bancar al societăţii comerciale indicat pentru încasarea veniturilor generate de conţinutul publicat pe platformă cu propriul cont bancar, deschis în cadrul aceleiaşi instituţii bancare şi aflat sub controlul său exclusiv”, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul a efectuat 205 operațiuni financiare prin care a deturnat veniturile generate de vizualizările conținutului online. În total, în contul său personal au fost transferați 270.560,46 dolari americani, bani care trebuiau să ajungă de drept în contul angajatorului.

Oamenii legii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva bărbatului în vârstă de 40 de ani, acesta fiind cercetat pentru acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică.

În cursul zilei de vineri, anchetatorii au desfășurat o percheziție domiciliară în cadrul dosarului penal, iar față de inculpat a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.