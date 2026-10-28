Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu au pătruns în sediul Curții de Apel București, după mai multe ore de protest în fața instituției. Manifestanții cer eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, în timp ce judecătorii analizează contestația procurorilor DIICOT privind arestarea sa preventivă. Jandarmii au intervenit pentru a menține ordinea în interiorul clădirii, unde susținătorii lui Georgescu scandau mesaje în favoarea acestuia.

Manifestanții s-au adunat inițial în fața instanței, unde au protestat timp de mai multe ore, cerând punerea în libertate a lui Georgescu. Ulterior, o parte dintre aceștia au pătruns în interiorul clădirii, continuând să strige mesaje de susținere.

Protestul are loc în timp ce judecătorii trebuie să se pronunțe asupra măsurii preventive, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.

Fostul candidat la Președinția României a fost adus miercuri după-amiază de la Arestul Central la Curtea de Apel București, pentru judecarea contestației formulate de procurorii DIICOT. Magistrații analizează hotărârea pronunțată luni, 26 octombrie, de Tribunalul București.

Instanța a respins atunci solicitarea procurorilor de prelungire a arestării preventive pentru încă 30 de zile și a dispus înlocuirea acesteia cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Hotărârea Tribunalului București nu a fost definitivă, fiind contestată de procurorii DIICOT. În aceste condiții, Curtea de Apel București trebuie să stabilească dacă menține soluția primei instanțe sau admite contestația anchetatorilor.

Actualul mandat de arestare preventivă al lui Călin Georgescu, emis la 29 septembrie, expiră miercuri, la miezul nopții. Dacă până la expirarea mandatului nu va exista o nouă hotărâre care să permită menținerea sa în arest, fostul candidat va trebui pus în libertate.

În cazul în care hotărârea Tribunalului București rămâne definitivă, măsura controlului judiciar se va aplica atât în cazul lui Georgescu, cât și al lui Ionel Rusen, celălalt inculpat vizat de cererea de prelungire a arestării preventive.

Ancheta instrumentată de DIICOT vizează o presupusă înșelăciune prin care un om de afaceri român ar fi fost determinat să transfere peste 1,1 milioane de euro. Potrivit procurorilor, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că cei trei ar fi acționat coordonat, atât în România, cât și în Marea Britanie, "în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste". Din informațiile prezentate de DIICOT, persoana vătămată ar fi fost convinsă că poate obține un împrumut de șase milioane de euro de la o instituție bancară. Pentru accesarea finanțării, omul de afaceri trebuia să depună o garanție de peste un milion de euro.

Procurorii susțin că discuțiile dintre membrii presupusului grup și persoana vătămată au început în septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri desfășurate în București și în județul Argeș. Ulterior, contactele ar fi continuat și pe teritoriul Marii Britanii. Conform anchetatorilor, bărbatul a fost determinat să transfere suma cerută drept garanție, pe baza promisiunii că va primi finanțarea de șase milioane de euro.

Ulterior, persoanele cercetate i-ar fi propus majorarea împrumutului la 15 milioane de euro, cu condiția achitării unei noi garanții. În acest mod, omul de afaceri ar fi transferat încă 100.000 de euro. Prejudiciul total reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.

În cadrul investigației privind presupusa înșelăciune, procurorii DIICOT au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând fostului candidat la alegerile prezidențiale. Pe 7 octombrie, instituția a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu.

Anterior, anchetatorii luaseră o măsură similară și în cazul vilei din Mogoșoaia deținute de acesta.

Măsurile au fost dispuse în cadrul dosarului în care procurorii investighează presupusa fraudă de peste 1,1 milioane de euro.

Pe lângă ancheta privind înșelăciunea, Călin Georgescu mai este vizat de patru dosare penale, dintre care două au fost deschise recent. Unul dintre acestea este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea și vizează un presupus salut legionar făcut în public, la ieșirea dintr-o secție de Poliție. Polițiștii din Ilfov s-au deplasat joi la Arestul Central din București pentru a-l audia în acest dosar.

Călin Georgescu a refuzat să dea declarații, invocând dreptul la tăcere. Într-o altă anchetă, procurorii DIICOT investighează presupuse operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice. În cadrul acestui dosar, au fost efectuate percheziții la două adrese din București.

Anchetatorii suspectează că Georgescu i-ar fi cerut unui bărbat să verifice vila sa din Mogoșoaia pentru a identifica eventuale dispozitive de supraveghere audio-video instalate de procurori. Verificarea ar fi urmărit și identificarea unor posibilități de modificare a datelor informatice sau de perturbare a sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

Locuința fusese vizată anterior de perchezițiile desfășurate pe 21 septembrie.

Fostul candidat la Președinția României este deja trimis în judecată în două cauze penale mai vechi. Unul dintre dosare îl vizează alături de Horațiu Potra, fost mercenar, și de alți 20 de inculpați. Procurorii îl acuză pe Georgescu de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false, în formă continuată.

În același dosar, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive. La termenul din 28 septembrie, instanța a decis amânarea cauzei pentru 12 octombrie.

Celălalt dosar în care Georgescu a fost trimis în judecată privește acuzații de propagandă legionară și promovarea în spațiul public a unor persoane condamnate pentru genocid sau crime de război. Într-o altă procedură privind măsurile preventive, fostul candidat a obținut pe 3 aprilie ridicarea controlului judiciar, după mai bine de un an de la instituirea acestuia.

Tribunalul București i-a admis atunci contestația și a desființat parțial hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, prin care fusese menținută măsura preventivă. În prezent, decizia așteptată de la Curtea de Apel București privește exclusiv situația arestării preventive din dosarul de înșelăciune investigat de DIICOT. Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție în cauzele penale în care este cercetat sau judecat.