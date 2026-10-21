Vlad Alin Zamfir, patronul firmei SMT DISCRET MISSION SRL, ar fi fost plasat sub control judiciar de procurorii DIICOT. Bărbatul ar fi fost chemat de Călin Georgescu să verifice locuința din Mogoșoaia pentru a identifica eventuale dispozitive de supraveghere. Totodată, procurorii au solicitat prelungirea arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu.

Zamfir ar fi fost audiat miercuri la sediul DIICOT – Structura Centrală, în dosarul în care este vizat și fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Potrivit sursei, acesta ar fi recunoscut că s-a deplasat la locuința lui Georgescu, dar ar fi susținut că activitatea sa este legală, că nu ar fi intervenit asupra aparaturii folosite de DIICOT și că verificările sale nu ar fi dus la descoperirea vreunui dispozitiv.

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii ar fi ajuns la Vlad Alin Zamfir după ce acesta ar fi fost oprit de o patrulă de poliție în timpul unui control de rutină în trafic. Oprirea ar fi avut loc după ce bărbatul ar fi fost la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

Miercuri, 21 octombrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară în București.

Potrivit comunicatului instituției, ancheta vizează infracțiuni de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, în forma autoratului și instigării, precum și tentativă la alterarea integrității datelor informatice și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Surse judiciare au susținut că descinderile ar fi vizat și vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, care ar fi fost dus la sediul DIICOT pentru audieri. La audieri ar fi fost adus și Vlad Alin Zamfir, în vârstă de 35 de ani, despre care anchetatorii ar susține că ar fi efectuat verificări tehnice la locuință.

Potrivit anchetatorilor, pe 26 septembrie 2026, Călin Georgescu i-ar fi solicitat specialistului să verifice imobilul din comuna Mogoșoaia pentru a identifica eventuale mijloace tehnice de interceptare audio-video instalate de organele de urmărire penală.

Procurorii ar suspecta că operațiunile ar fi urmărit și modificarea datelor informatice sau perturbarea sistemelor utilizate pentru supravegherea tehnică.

Demersul ar fi avut loc la cinci zile după perchezițiile din 21 septembrie 2026, desfășurate într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților”, spun aceștia.

Vlad Alin Zamfir, reprezentant al firmei SMT DISCRET MISSION SRL, ar fi vizat de cercetări pentru operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice și tentativă la alterarea integrității datelor informatice, precum și la perturbarea funcționării sistemelor informatice.