Macron și aventurismul militar european: ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

În 1983 trebuia să plec în Franța să aducem pentru armată stații troposferice de la Thompson CSF (o stație de comunicații militare dincolo de orizont -Beyond Line of Sight - BLOS- bazată pe fenomenul de împrăștiere troposferică- stație în configurația tactică pentru operații de campanie; de ce era excelenta? pentru că oferea legătură sigură pe 300+ km fără satelit și fără releu intermediar și era rezistentă la bruiaj).

Am plecat la un curs de franceză de 9 luni, intensiv, la Academia Militară Generală (așa se chema la vremea aceea). Din păcate nu am mai apucat să plec pentru că liderul Românie de atunci a tăiat fondurile armatei.

În 1997 am fost invitat la o reuniune a SECOB la Paris, în fapt, sesiunea pentru Europa Centrală și de Est și Balcani, organizată de Direcția Generală de Armament a Ministerului Apărării din Franța. Franța și-a dorit în anii '90 o expansiune a industriei sale de apărare în estul Europei și, în cel mai rău caz, vânzări de arme către viitori membri NATO. Departamentul Înzestrării Armatei a primit o invitație de la francezi să participăm la cea de-a VII-a sesiune SECOB de la Paris, între 17 și 28 noiembrie 1997.

Delegația fost condusă de generalul Vertan Constantin și a fost compusă din colonelul Găman Ion (Statul Major General), Fota Iulian (consilier Departamentul pentru Integrare Euroatlantică și Politică de Apărare), colonelul Alexandru Grumaz (Departamentul Înzestrării Armatei) și colonelul Truță Ion (Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare).

Eu am fost inclus în delegație deoarece cunoscusem foarte bine industria de apărare americană pe parcursul anului de studii de la Washington, iar generalul Dan Zaharia a ținut morțiș să învăț și industria de apărea franceză, el având o relație foarte bună cu Franța ( ca de altfel mai toți liderii români dinainte și de după 1990). Asta nu însemnă ca relația mea cu Franța s-a stopat după 1997. Fiind la Shanghai în 2007 l-am cunoscut pe consulul general al Franței, excelența sa Thierry Mathou, un om special cu care am avut o relație excelentă și care m-a ajutat pe parcursul mandatului meu în special cu organizare pentru EXPO 2010. Astăzi citesc declarațiile lui Macron și nu mai înțeleg absolut nimic.

Nu mai pare o reacție la crize, ci o viziune strategică — controversată — despre rolul Franței și al Europei în securitatea globală. Este similară cu cu cea a generalului De Gaulle? Acesta voia autonomie strategică pentru Franța și pentru Europa, dar cu o idee centrală: Europa să nu depindă complet de SUA și Franța să fie o mare putere independentă. Un exemplu relevant este politica lui Charles de Gaulle, care în 1966 a retras Franța din comandamentul militar integrat al NATO, a dezvoltat propria forță nucleară („force de frappe”) și a promovat ideea unei Europe independente, „de la Atlantic la Urali”, mai puțin subordonată Washingtonului, menținând totodată o mare prudență față de intervențiile militare și evitând implicarea automată în conflicte conduse de alții.

Macron se inspiră din tradiția gaullistă a leadershipului francez, dar o aplică într-un mod mult mai intervenționist. Prima inițiativă a lui Macron a fost legată de Ucraina, când Macron a sugerat trimiterea de trupe NATO, idee respinsă rapid de Washington, Berlin și Varșovia. A doua a vizat o implicare militară europeană mai activă în Orientul Mijlociu. Acum, a treia propunere se concentrează asupra Strâmtorii Ormuz, ceea ce ar putea duce la o confruntare directă cu Iranul. Miza este uriașă: prin această strâmtoare trece aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel global.

Macron a anunțat că Franța și state europene și non-europene sunt în curs de a pune la punct o misiune „pur defensivă, pur de sprijin" pentru escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. Misiunea ar urma să înceapă „cât mai curând posibil după ce cea mai intensă fază a conflictului s-a încheiat." Franța va dedica două fregate operațiunii EUNAVFOR Aspides.

De asemenea Marina Franceză va trimite opt fregate și două nave de asalt amfibiu în Mediterana de Est și Marea Roșie, alăturându-se portavionului FS Charles de Gaulle (R91), în urma unui atac iranian cu drone asupra unei instalații militare comune din Cipru. Macron a numit această desfășurare o mobilizare „fără precedent" a marinei franceze. Noile nave se vor alătura unităților deja operaționale în Mediterană.

Potrivit președintelui, prezența militară ar putea servi și la escortarea navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul mondial. Grecia a desfășurat rapid avioane F-16 și două fregate pentru a proteja Ciprul. Marea Britanie trimite distrugătorul HMS Dragon, deși acesta întâmpină întârzieri semnificative din cauza reparațiilor urgente. Italia desfășoară fregate dotate cu rachete ghidate, spre Cipru, iar Pakistan a anunțat propria sa operațiune de escortă navală. Operațiunea pakistaneză Muhafiz-ul-Bahr — a fost lansată pe 9 martie 2026.

Destinația acestei operațiuni este pentru a escorta navele comerciale pakistaneze și a proteja liniile de comunicație maritime ale țării, în contextul perturbării Strâmtorii Ormuz. Operațiunea vine ca răspuns direct la închiderea efectivă a strâmtorii după loviturile SUA-Israel din 28 februarie. Motivul economic este copleșitor: aproximativ 90% din comerțul Pakistanului se desfășoară pe mare, iar țara este puternic dependentă de importurile de energie — petrol și gaze naturale lichefiate — care tranzitează prin sau în apropierea strâmtorii.

Pentru a înțelege acțiunile lui Emmanuel Macron trebuie privit contextul intern: Franța traversează o perioadă de instabilitate politică, cu guvern minoritar, coaliții fragile și o popularitate prezidențială scăzută, pe fondul protestelor sociale persistente. În acest cadru, accentul pus pe agenda de securitate externă devine și un instrument de consolidare a autorității politice, Macron încercând să se proiecteze ca lider al unei Europe strategice, chiar și atunci când partenerii europeni sunt reticenți.

Emmanuel Macron promovează de ani ideea autonomiei strategice europene, potrivit căreia Europa trebuie să poată acționa militar fără dependență de SUA. Inițiativa privind Strâmtoarea Ormuz se înscrie în această logică: Franța își trimite forțe navale și aeriene și invită aliații NATO să o urmeze. Problema este că această viziune nu coincide cu capacitățile și prioritățile altor state europene, multe dintre ele — precum Germania sau țările din flancul estic — considerând securitatea continentală mult mai urgentă decât o confruntare cu Iranul în Golful Persic.

Principiul autonomiei strategice europene este în sine justificat, dar aplicarea sa ridică probleme atunci când nu există voință politică comună și când relația cu NATO — principalul pilon al securității continentului — rămâne neclară. Rămâne neclar însăși reconfigurarea structurilor NATO. O eventuală reconfigurare a NATO sub administrația Donald Trump ar putea însemna o redefinire a rolului Statelor Unite în Alianță, cu accent pe reducerea angajamentului direct în securitatea Europei și pe o împărțire mai strictă a responsabilităților între aliați.

Washingtonul ar putea condiționa sprijinul militar de creșterea bugetelor de apărare europene și de asumarea unui rol mai mare de către statele europene în apărarea propriului continent. Pentru Europa, un asemenea scenariu ar însemna presiunea de a-și consolida rapid capacitățile militare și de a prelua o parte mult mai mare din responsabilitatea pentru securitatea regională.

Reconfigurarea armatelor europene în absența sprijinului american ar necesita, în mod realist, între 10 și 20 de ani pentru a atinge un nivel credibil de autonomie militară. Nicio capacitate majoră pe care SUA o oferă astăzi NATO nu poate fi înlocuită rapid, iar punctul de plecare al Europei evidențiază această dependență.

În prezent, contribuția militară americană este esențială pentru echilibrul de forțe din Europa. Pentru a preveni o eventuală penetrare rapidă rusă în statele baltice, europenii ar avea nevoie de aproximativ 1.400 de tancuri, 2.000 de vehicule blindate de luptă și 700 de sisteme de artilerie — o putere de foc mai mare decât cea disponibilă astăzi în forțele terestre combinate ale Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii. În domeniul forțelor terestre, compensarea sprijinului american ar presupune formarea a aproximativ 50 de brigăzi noi, adică în jur de 300.000 de militari suplimentari.

Problema nu este doar numerică, ci și structurală: armatele europene operează o varietate mare de echipamente — inclusiv aproximativ 12 tipuri diferite de tancuri principale — iar achizițiile comune rămân limitate, ceea ce complică interoperabilitatea. În aviație și apărare aeriană, dependența este și mai pronunțată. Statele Unite furnizează în prezent elemente critice precum avioane AWACS, capacități ISR (informații, supraveghere și recunoaștere), realimentare în zbor și sisteme de apărare antirachetă balistică. Europa nu dispune de alternative echivalente pe termen scurt, iar programele de avioane de generație viitoare — GCAP și SCAF — nu sunt așteptate să devină operaționale înainte de 2035–2040.

Pe plan naval, prezența americană în Atlanticul de Nord și Mediterana — prin portavioane, submarine nucleare și distrugătoare echipate cu sisteme Aegis — nu are în prezent un echivalent european. Franța operează un singur portavion, Charles de Gaulle, iar acesta este deja angajat în operațiuni în Mediterana.

În domeniul nuclear, autonomia completă a Europei este practic imposibilă fără Statele Unite. Deși Franța și Marea Britanie dețin arsenale nucleare proprii, descurajarea nucleară extinsă americană rămâne pilonul central al arhitecturii NATO. Cel mai mare deficit apare însă în domeniul comandă-control și informații. Infrastructura C4ISR furnizată de SUA — sateliți de recunoaștere, rețele de comunicații securizate și intelligence strategic — este utilizată zilnic de aliații europeni. Înlocuirea acestei infrastructuri ar necesita investiții masive în sateliți militari, sisteme de criptare și rețele tactice, într-un domeniu în care Europa are încă un decalaj tehnologic semnificativ.

Europa încearcă să reducă aceste vulnerabilități printr-un proces accelerat de reînarmare. Prin cadrul „Readiness 2030”, statele membre ale Uniunii Europene urmăresc mobilizarea a aproximativ 800 de miliarde de euro pentru apărare și reziliență. În paralel, noua Strategie de Apărare Națională a SUA din 2026 nu indică o retragere din Europa, dar sugerează sfârșitul erei în care securitatea continentului era garantată automat de Washington, plasând o responsabilitate mai mare pe umerii europenilor.

Concluzia este dură: dacă Statele Unite s-ar retrage brusc din rolul lor actual, Europa nu ar putea menține un echilibru convențional stabil în fața Rusiei timp de cel puțin un deceniu. Perioada de vulnerabilitate maximă ar fi între 2026 și începutul anilor 2030, exact intervalul în care programele de reînarmare sunt în curs, dar încă departe de finalizare. În acest context, evoluțiile din alte teatre strategice — precum Golful Persic — sunt urmărite atent la Moscova, deoarece orice angajament major al SUA în altă regiune ar putea modifica temporar echilibrul de putere în Europa.

Există și o problemă de credibilitate instituțională: NATO este o alianță defensivă, iar extinderea sa operațională la Strâmtoarea Ormuz, la mii de kilometri de teritoriul statelor membre, necesită un consens pe care propunerea franceză este departe de a-l obține. Dacă inițiativa eșuează — cum este probabil — Macron riscă nu doar izolarea diplomatică, ci și deteriorarea coeziunii interne a NATO la un moment în care aceasta este mai necesară ca oricând.

Tiparele de acțiune ale lui Emmanuel Macron pe scena securității internaționale reflectă o tensiune structurală între ambiția geopolitică a Franței și constrângerile politice interne, dar și pe cele ale alianțelor din care face parte. Problema centrală rămâne însă decalajul dintre retorică și realitate: Franța nu dispune singură de capacitatea de a impune o agendă militară de asemenea amploare, iar NATO nu poate funcționa ca extensie a politicii externe franceze. În aceste condiții, aliații europeni și americani privesc inevitabil cu rezervă inițiative care pot amplifica riscurile strategice, consuma resurse limitate și deturna atenția de la prioritățile colective ale Alianței, în primul rând securitatea flancului estic al Europei.

Actuala criză din Iran nu este doar un conflict regional, ci punctul de inflexiune care forțează marile puteri să își dea jos măștile diplomatice. În timp ce rachetele brăzdează cerul Orientului Mijlociu, la mii de kilometri distanță, în birourile din Beijing, se scrie o nouă ordine mondială — una în care „hard power” (puterea brută) redevine singura monedă de schimb cu valoare reală.

Pentru China, asaltul american asupra Teheranului reprezintă un semnal de alarmă existențial. Strategii de la Beijing, precum Deng Yuwen (este un jurnalist, scriitor și cercetător chinez, fost editorialist la Study Times ziarul oficial al Școlii Centrale de partid al Partidului Comunist Chinez), observă cu îngrijorare cum Washingtonul poate demantela un partener strategic fără a declanșa un conflict global total.

Concluzia este brutală: economia nu te poate apăra de rachete. Beijingul înțelege că influența sa în „Sudul Global” — construită pe porturi, căi ferate și împrumuturi — este fragilă dacă nu poate oferi și o umbrelă de securitate. Această realizare va împinge China spre o expansiune militară fără precedent, concentrată pe capacități de proiecție la mare distanță (blue-water navy) și sisteme de atac care să facă prețul oricărei intervenții americane prohibitiv.

În timp ce China caută paritatea militară, Europa se confruntă cu propria neputință, fiind fragmentată în trei tabere incapabile de un consens minim:

Axa Intervenționistă (Franța, UK, România): Condusă de un Emmanuel Macron care mizează totul pe „autonomia strategică”, Franța a trimis portavionul Charles de Gaulle în prima linie. România, prin aprobarea CSAT pentru utilizarea bazei de la Kogălniceanu, își confirmă statutul de aliat necondiționat al SUA, asumându-și riscuri directe de securitate.

Condusă de un Emmanuel Macron care mizează totul pe „autonomia strategică”, Franța a trimis portavionul Charles de Gaulle în prima linie. România, prin aprobarea CSAT pentru utilizarea bazei de la Kogălniceanu, își confirmă statutul de aliat necondiționat al SUA, asumându-și riscuri directe de securitate. Frontul Legalist (Spania, Elveția, Benelux): La polul opus, Madridul și Berna invocă dreptul internațional, calificând acțiunile drept „imprudente”. Mesajul Spaniei este unul de independență sfidătoare: refuzul de a fi „vasalul” Washingtonului.

La polul opus, Madridul și Berna invocă dreptul internațional, calificând acțiunile drept „imprudente”. Mesajul Spaniei este unul de independență sfidătoare: refuzul de a fi „vasalul” Washingtonului. Zona de Tăcere (Polonia, Italia, Țările Baltice): O tabără a pragmatismului tăcut, care încearcă să navigheze între presiunea americană și panica unei opinii publice interne îngrijorate de facturile la energie.

Dincolo de hărțile militare, bătălia se dă în buzunarele cetățenilor. Petrolul ajuns la un moment dat la 120 de dolari pe baril a transformat discuțiile de la Bruxelles din dezbateri despre valori în negocieri disperate despre supraviețuire economică. Activarea Mecanismului de Protecție Civilă pentru repatrierea cetățenilor (inclusiv a celor români) este dovada clară că „războiul altora” a devenit, în mod iremediabil, și războiul Europei.

Criza iraniană din 2026 pare să fi ucis definitiv speranța unei ordini mondiale bazate exclusiv pe dreptul internațional. Beijingul se pregătește să răspundă prin „hard power”, iar Europa, divizată și vulnerabilă energetic, privește neputincioasă cum agenda summitului cu Donald Trump din martie se transformă dintr-una comercială într-una de gestionare a crizelor. În această nouă eră a rivalității, credibilitatea nu se mai câștigă prin tratate, ci prin capacități militare care pot fi folosite. Iar pentru moment, singura certitudine este că „legea celui mai puternic” revine în prim-planul istoriei.

Concluzia este una sumbră: dacă Washingtonul reușește să remodeleze Iranul fără un cost strategic major, China va accelera cursa înarmării, iar Europa va rămâne un continent de „spectatori plătitori”, captivi între ambițiile marilor puteri și propria dependență energetică.

Scenariul 1 — Război scurt (2-4 săptămâni): Trump vrea să declare victorie rapid. Dacă Iranul acceptă o formă de negociere sub noul lider suprem Mojtaba Khamenei, conflictul se poate stinge înainte ca NATO să fie forțat să decidă o poziție colectivă. Europa scapă fără a fi pus la alegere.

Scenariul 2 — Prelungire: Dacă Iranul rezistă și conflictul depășește 4-6 săptămâni, presiunile pe Europa se amplifică masiv pe trei fronturi simultan: presiunea americană pentru contribuții logistice, presiunea economică prin prețul energiei, și presiunea iraniană prin amenințări directe. Fractura europeană se adâncește.

Riscul major ignorat în Occident: The Atlantic avertizează că dacă Occidentul a consumat prea multe interceptoare pentru a se mai putea apăra eficient, Rusia ar putea adopta acțiuni agresive împotriva NATO, iar China ar putea face o mișcare împotriva Taiwanului. Cu alte cuvinte, conflictul din Iran nu epuizează doar petrolul — epuizează și stocurile de apărare aeriană ale Europei într-un moment critic pentru securitatea continentului.

Linia de ruptură fundamentală: Europa este fracturată nu pe axe geografice tradiționale, ci pe o axă nouă: statele care prioritizează loialitatea față de SUA indiferent de context versus statele care consideră că dreptul internațional și autonomia strategică europeană trebuie să primeze. Această fractură va defini arhitectura de securitate europeană mult după ce conflictul din Iran se va fi încheiat.

Răspunsul scurt este: extinderea este deja în curs — întrebarea reală este dacă va deveni total sau va fi controlat. În 13 zile, conflictul a cuprins teritorial Iran, Israel, Liban, Irak, Siria, Iordania, Turcia, Yemen (Houthi), plus toate cele 6 state din Golf: Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman. Baze militare americane au fost lovite în toate aceste țări. Iranul a atacat aeroporturi civile din Dubai și Bahrain. Ciprul a fost lovit. O rachetă iraniană a traversat Siria și Irak și a fost interceptată în spațiul aerian turc — prima dată când NATO a intervenit direct în conflict.

Hezbollah și Libanul sunt deja în război activ cu Israelul. Serviciile de informații israeliene consideră atacurile din Liban drept „o declarație oficială de război din partea Hezbollah". Guvernul de la Beirut a anunțat decizia de a interzice aripa militară a Hezbollah și a cerut predarea armelor — o mișcare care poate genera haos intern. Turcia este actorul care poate schimba totul. Are cea mai mare armată convențională din NATO, granițe cu Iranul și Irakul și baze NATO sensibile — Incirlik cu arme nucleare B61 și radarul Kürecik. Erdoğan a protestat dur, dar nu a activat Articolul 5. Dacă Iranul lovește din nou Turcia, calculul se schimbă dramatic. Pakistanul a intrat în ecuație pe 9 martie cu Operațiunea Muhafiz-ul-Bahr pentru escortarea navelor comerciale — un semnal că Islamabadul, putere nucleară, nu mai stă pe margine.

Trei condiții ar putea transforma conflictul regional într-un război general al Orientului Mijlociu: un atac iranian care ucide civili europeni pe scară largă, blocarea permanentă a Strâmtorii Hormuz cu impact devastator asupra economiei globale, sau o lovitură iraniană care distruge efectiv baza Incirlik și forțează NATO să invoce Articolul 5. Oricare dintre aceste trei evenimente ar muta conflictul într-un registru fără precedent.

De asemenea armata iraniană are două componente paralele: Artesh — armata regulată, responsabilă de apărarea teritorială și războiul convențional — și armata IRGC, al cărui rol depășește apărarea și include protejarea structurii politice a Republicii Islamice. Această structură complexă dublă este o strategie deliberată pentru a proteja regimul atât de amenințări externe cât și interne, inclusiv lovituri de stat. Structura duală a Artesh și IRGC a generat ineficiențe structurale: ierarhii de comandă suprapuse, rețele logistice redundante și sisteme militare paralele în toate ramurile. Această configurație a fost criticată pentru lipsa de transparență și supravegherea parlamentară limitată. IRGC a anticipat posibilitatea unei „decapitări” a conducerii și a delegat autoritatea mai jos în ierarhie înaintea atacului SUA–Israel din 28 februarie.

Potrivit adjunctului ministrului apărării, Reza Talaeinik, fiecare comandant și-a desemnat succesori pe trei niveluri, pregătiți să îi preia imediat atribuțiile. În paralel, Iranul a activat doctrina de „apărare mozaic”, care acordă o autonomie mai mare comandanților locali ai IRGC pentru a menține capacitatea de luptă chiar dacă vârful conducerii este eliminat. Strategia crește reziliența militară, dar și riscul unor lansări necoordonate de drone sau rachete, capabile să provoace escaladări neintenționate în regiune.

În Iran avem fractura dintre duri și pragmatiști. Asasinarea lui Khamenei nu a creat doar un vid de putere — a crăpat fundația statului iranian, împărțind națiunea în două facțiuni ireconciliabile tocmai când unitatea națională este o chestiune de supraviețuire.

Facțiunea 1 — Ultradurii și vârful IRGC: Văd în Mojtaba singura figură capabilă să mențină „postura de război". Pentru ei, orice ezitare în leadership în timpul unui conflict activ este echivalentă cu trădarea. Argumentează că „Planul celui de-al Patrulea Succesor" — un plan pentru un război de uzură pe termen lung — necesită un lider inextricabil legat de ideologia regimului anterior.

Facțiunea 2 — Pragmatiștii, clerul deziluzionat din Qom: Se tem de „colaps prin izolare". Văd infrastructura în ruine, inflația galopantă și numărul crescând de victime — inclusiv 100 de marinari pierduți în largul Sri Lankăi — și văd o cale spre suicid național. Acest grup pledează discret pentru o ieșire diplomatică, pe care durii conduși de Mojtaba o caracterizează drept „capitulare în fața Marelui Satan".

Momentul de ruptură public: Președintele Pezeshkian a promis că Iranul nu va viza statele din Golf. Durii au reacționat violent. Clerul hardliner Hamid Rasai a calificat poziția lui Pezeshkian drept „neprofesionistă, slabă și inacceptabilă". Comandanți seniori ai Gărzilor au fost furioși. Pezeshkian și-a retras rapid declarația. Aceasta este prima dată când fractura internă a ieșit complet la suprafață în public, în timp de război. Atacul aspupraTurcie a fost cel mai delicat nod al conflictului actual.

Ce s-a întâmplat fizic: Ministerul turc al Apărării a confirmat că sistemele NATO au interceptat o rachetă balistică lansată din Iran deasupra districtului Sahinbey din Gaziantep. A fost al doilea incident de acest tip. Explicația structurală — de ce atacă IRGC Turcia fără aprobare politică: Structura descentralizată de comandă a IRGC dă comandanților locali autoritate mai mare și crește riscul de lansări necoordonate care pot declanșa escaladări neintenționate — exact scenariul care a dus la lovirea Turciei. Cu alte cuvinte, comandanți de rang mediu IRGC pot lansa rachete spre Turcia fără ca Teheranul politic să fi aprobat. Reacția diplomatică a Turciei — calculul lui Erdoğan: Ministrul de externe turc Hakan Fidan a caracterizat loviturile iraniene ca „un act legitim de autoapărare", subliniind dreptul Iranului la protecție — o poziție remarcabilă pentru un stat NATO al cărui teritoriu a fost lovit de rachete iraniene.

De ce Turcia evită cu orice preț escaladarea cu Iranul: Turcia urmărește cu îngrijorare criza kurdo-iraniană din 2026, deoarece serviciile de informații turce au semnalat că grupările kurde armate, inclusiv PKK și afiliatul iranian PJAK, încearcă să exploateze vidul de putere pentru a declanșa un război de independență din Kurdistanul iranian prin operațiuni din Kurdistanul turc — ceea ce amenință și integritatea teritorială a Turciei. Un alt atu vulnerabil este conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), care transportă petrol din Azerbaijan prin Georgia până la portul mediteranean Ceyhan și reprezintă aproximativ o treime din importurile de petrol ale Israelului.

Iranul a semnalat că ar putea viza această conductă. În concluize Turcia este prinsă într-un triunghi imposibil — membră NATO lovită de rachete iraniene, vecină cu Iranul care îi amenință conducta energetică, și îngrijorată că un Iran dezmembrat ar genera un Kurdistan independent la granița ei. Erdoğan joacă toate cărțile simultan: protestează față de loviturile iraniene, dar refuză să invoce Articolul 5, și nu închide Incirlik. Aceasta nu este slăbiciune — este calcul rece, pentru că orice alegere clară l-ar costa mai mult decât ambiguitatea.

Trump vrea să declare victorie rapid și să iasă. Casa Albă estimează o operațiune de 4-6 săptămâni. Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei este mai puțin cunoscut și mai puțin legitimat — ceea ce îl face paradoxal mai deschis la negocieri inițiale pentru a consolida puterea internă. Există o fereastră îngustă în care ambele părți ar putea accepta o formulă de „victorie declarată" și retragere.

Orientul Mijlociu nu mai este o regiune — a devenit un front unic. Ceea ce lipsește pentru extinderea totală nu este voința, ci un incident suficient de mare care să elimine ultimele rețineri. Acel incident poate veni oricând: o rachetă rătăcită, o dronă greșit calculată, un accident diplomatic. Diferența față de toate conflictele anterioare din regiune este că acum nu mai există actori neutri — toată lumea a ales o parte sau a fost forțată să aleagă una.

Operațiunea Epic Fury a transformat Iranul în cel mai mare teren de testare militară al secolului XXI. Războiul declanșat de SUA și Israel servește ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puțin cunoscute, printre care rachete balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată după modelul iranian Shahed-136 și racheta succesoare a modelului ATACMS.

Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială pentru a permite atacuri anunță o nouă eră a bombardamentelor mai rapide decât „viteza gândirii". AI „scurtează lanțul uciderii" — adică procesul de la identificarea țintei până la aprobarea legală și lansarea atacului. SUA și Israel au lansat aproape 900 de atacuri asupra țintelor iraniene doar în primele 12 ore. Sistemul Palantir folosește învățarea automată pentru a identifica și prioritiza țintele și a recomanda armamentul, ținând cont de stocuri și de performanța anterioară împotriva unor ținte similare. De asemenea, evaluează automat temeiurile legale ale unui atac. Cu alte cuvinte, o mașină decide în secunde ce era înainte o deliberare de ore.

Drona LUCAS — „Low-cost Unmanned Combat Attack System" — a fost copiată direct după drona iraniană Shahed-136. Amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central SUA: „Noi am pus mâna pe ea, am demontat-o, am copiat-o în SUA, am lipit pe ea un mic «Made in America», am adus-o înapoi și acum tragem cu ea în iranieni." Această dronă a fost folosită în premieră chiar în prima zi a războiului. Cu un cost de numai 35.000 de dolari bucata, atinge 140 km/h și are o rază de acțiune de peste 800 de kilometri.

Racheta PrSM (Precision Strike Missile) este produsă de Lockheed Martin și este compatibilă cu sistemul de lansare HIMARS — o rachetă balistică de precizie concepută pentru a lovi ținte la distanțe mari. A fost folosită în premieră în luptă în cadrul acestei operațiuni.

Cu rachete Blue Sparrow („Vrabia Albastră") israelienii l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei în bombardamentul de deschidere al ostilităților din 28 februarie. Armata israeliană a confirmat că circa 50 de avioane de luptă au participat la atacul asupra buncărului subteran din inima Teheranului.

Israelul a folosit în premieră sistemul de apărare cu laser Iron Beam, integrat alături de Iron Dome. Laserul poate dezactiva rachete și drone la un cost marginal, față de costul ridicat al interceptoarelor clasice — o soluție mai ieftină pentru contracararea amenințărilor de tip Shahed.

Printre cele mai redutabile platforme folosite se numără bombardierele stealth B-2 Spirit, evaluate la peste un miliard de dolari bucata, care au utilizat bombe de 2.000 de livre pentru a ataca instalații de rachete balistice. Adevărul că Razele infraroșii ale Space Force urmăresc rachetele în momentul lansării prin intermediul căldurii generate — potrivit ABC News, sute de rachete iraniene au fost distruse cu ajutorul acestei tehnologii.

Un F-35I israelian a doborât pentru prima data în istorie un avion de război Yak-130 iranian. De asemenea, avioane F-35B ale Royal Air Force au doborât drone deasupra Iordaniei.