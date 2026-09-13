Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord se vor reuni într-un summit fără precedent organizat la Cardiff pentru a semna o declarație comună menită să inițieze procesul de destrămare a Regatului Unit. Decizia vine în contextul în care toate cele trei administrații autonome sunt conduse, pentru prima dată în istorie, de formațiuni politice care susțin independența, anunță The Telegraph.

Miza acestei întâlniri este obținerea dreptului de a organiza referendumuri pentru autodeterminare și accentuarea presiunii politice asupra guvernului de la Londra.

La summitul de la Cardiff, cei trei prim-miniștri vor parafa un document prin care cer dreptul de a organiza consultări populare privind independența. La discuții va fi prezentă și Mary Lou McDonald, lidera opoziției din Republica Irlanda și președinta Sinn Féin.

În paralel cu declarația privind autodeterminarea, liderii vor semna un memorandum de cooperare axat pe patru direcții strategice: economie, energie, relațiile cu Europa și dreptul la autodeterminare. Planul partidelor naționaliste include aderarea Scoției și Țării Galilor la Uniunea Europeană ca state independente, în timp ce Irlanda de Nord urmează să se alăture Republicii Irlanda.

Momentele premergătoare summitului au fost marcate de schimbări majore pe scena politică și de declarații externe de impact. Schimbarea de la conducerea Țării Galilor, unde Plaid Cymru a devenit cel mai mare partid din Parlament sub conducerea lui Rhun ap Iorwerth, a creat premisele ca toate cele trei națiuni autonome să aibă guverne pro-independență. În Scoția, SNP își menține statutul de principală forță politică, iar în Irlanda de Nord administrația este condusă de Sinn Féin.

Tensiunile au crescut și după ce fostul președinte american Donald Trump a făcut declarații de susținere pentru reunificarea Irlandei în timpul unei vizite la Dublin. El a afirmat că unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda ar fi un lucru extraordinar și a întrebat cum ar putea fi ceva rău.

Prim-ministrul Scoției și liderul SNP, John Swinney, a subliniat importanța momentului și necesitatea ca guvernul central să accepte noile realități politice.

Pentru prima dată în istorie, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse de prim-miniștri favorabili independenței. Nu ar putea exista un semn mai clar că status quo-ul nu este sustained și că Westminsterul trebuie să se pregătească pentru un viitor post-Regatul Unit, a declarat Swinney.

Totodată, Swinney a susținut că premierul britanic Andy Burnham începe să accepte ideea că va rămâne în istorie drept ultimul prim-ministru al Regatului Unit. Surse din apropierea liderului scoțian au adăugat că, dacă ar fi unionist, ar fi foarte îngrijorat de evoluția evenimentelor.

De asemenea, reprezentanții Sinn Féin au punctat cadrul legal existent pentru o eventuală schimbare de statut în Irlanda de Nord. O sursă din cadrul partidului a precizat că Acordul din Vinerea Mare oferă mijloacele democratice pentru a decide acest lucru, iar acum este momentul să existe pregătiri serioase pentru această alegere.

Presiunea asupra premierului Andy Burnham a crescut după ce acesta a sugerat recent în Parlament că ar putea autoriza un referendum în Scoția dacă ar exista un consens clar în rândul populației, comparând situația cu mecanismul prevăzut în Acordul din Vinerea Mare.

Cu toate acestea, premierul Marii Britanii a încercat ulterior să clarifice poziția guvernului central. Într-o scrisoare oficială trimisă lui John Swinney, Burnham a subliniat că un nou referendum privind independența Scoției este exclus înaintea următoarelor alegeri parlamentare. Şeful guvernului de la Londra a adăugat că nu există un consens pentru organizarea unei consultări populare și nici o bază clară care să indice că majoritatea locuitorilor din Irlanda de Nord ar dori în prezent separarea de Regatul Unit.