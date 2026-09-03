Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, 3 septembrie, la Londra, cu omologul britanic, Ed Miliband, pentru discuții despre relațiile economice, securitatea la Marea Neagră, comunitatea românească din Marea Britanie și cooperarea în educație și cultură. Schimburile comerciale dintre cele două țări depășesc în prezent 10 miliarde de euro.

Întrevederea s-a desfășurat în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Regatul Unit, actualizat prin Declarația Comună semnată la Londra în 2023, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Pe agenda discuțiilor s-au aflat inclusiv securitatea comerțului la Marea Neagră și protejarea infrastructurii maritime critice.

Oana Țoiu și Ed Miliband au analizat relațiile economice bilaterale, într-un moment în care schimburile comerciale dintre România și Regatul Unit au trecut de pragul de 10 miliarde de euro.

Ministrul român a indicat tehnologiile avansate, serviciile financiare și industria agroalimentară printre domeniile în care există potențial pentru dezvoltarea cooperării economice.

MAE anunță că exporturile agroalimentare românești către piața britanică au înregistrat o creștere semnificativă anul trecut, fără să indice valoarea sau procentul avansului.

Un alt punct important al întrevederii a fost cooperarea în domeniul securității. Oana Țoiu a mulțumit Regatului Unit pentru misiunea de poliție aeriană întărită desfășurată în România de Forțele Aeriene Regale britanice în perioada martie-iulie 2026.

Cei doi miniștri au discutat despre securitatea comerțului în Marea Neagră, rolul Portului Constanța și posibilitatea folosirii expertizei britanice pentru protejarea infrastructurii maritime critice. Agenda a inclus și aprofundarea cooperării în politica externă, securitate și apărare, în perspectiva unui viitor summit Uniunea Europeană–Regatul Unit.

O parte a întâlnirii a fost dedicată comunității românești din Marea Britanie, Ministerul Afacerilor Externe anunțând că în Regatul Unit se află peste un milion de cetățeni români. Țoiu și Miliband au discutat despre predarea limbii, culturii și civilizației românești în școlile britanice, precum și despre lectoratele de limba română existente la universitățile Oxford și Cambridge. Pe agendă s-a aflat și activitatea British Council în România.

Discuțiile au vizat și participarea Regatului Unit la programul Erasmus+, schemele de mobilitate pentru tineri și profesori și facilitarea recunoașterii reciproce a diplomelor și calificărilor.

Un alt subiect abordat a fost procesul de aderare a României la OCDE. Potrivit comunicatului MAE, România a finalizat în ultimul an toate criteriile tehnice pentru aderare și contează pe parteneriatul cu Regatul Unit inclusiv în această etapă.

În perioada 18-20 septembrie, România va deschide pentru vizitatori, în cadrul Festivalului de Arhitectură din Londra, clădirea fostului sediu al Ambasadei României, care găzduiește în prezent Institutul Cultural Român.