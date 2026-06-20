Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că accelerarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă una dintre principalele priorități ale viitorului Executiv.

Mesajul a fost transmis sâmbătă, după o întâlnire cu Luca Niculescu, coordonatorul național pentru aderarea României la OCDE și persoana propusă pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe.

Potrivit lui Adrian Veștea, aderarea la OCDE ar deveni „a treia ancoră externă pentru România”, după apartenența la Uniunea Europeană și NATO.

În cadrul întâlnirii cu Luca Niculescu, cei doi au discutat despre stadiul procesului de aderare și au lucrat la forma finală a programului de guvernare care urmează să fie prezentat Parlamentului.

Într-o postare publicată pe Facebook, Adrian Veștea a susținut că aderarea României la OCDE ar contribui la consolidarea credibilității economice a țării și la creșterea atractivității pentru investitori.

„Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță”, a transmis premierul desemnat.

El a precizat că obiectivul său este finalizarea procesului de aderare „în cel mai scurt timp posibil”, astfel încât România să devină membră a organizației care reunește 38 dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii. Potrivit datelor prezentate de Veștea, statele membre OCDE generează aproximativ 60% din PIB-ul nominal global.

Mesajul publicat de Adrian Veștea confirmă și nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe. În prezent, acesta ocupă funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra în perioada 2016–2022, reprezentând totodată România în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, inclusiv OCDE. Înainte de cariera diplomatică, a activat timp de peste două decenii în jurnalism.

Premierul desemnat a descris finalizarea aderării la OCDE drept „un veritabil proiect de țară”, subliniind că obiectivul beneficiază de un consens larg la nivelul societății românești. El a adăugat că pentru continuarea dialogului cu partenerii internaționali și pentru avansarea reformelor necesare este nevoie de un Guvern cu puteri depline.

România a primit invitația oficială de a începe negocierile de aderare la OCDE în anul 2022 și se află în prezent într-un proces complex de evaluare și aliniere la standardele organizației în domenii precum economia, guvernanța publică, investițiile, fiscalitatea și mediul de afaceri.