Transportul comercial pe Marea Neagră traversează o perioadă de incertitudine extremă, iar efectele escaladării conflictului dintre Rusia și Ucraina au devenit vizibile pe una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Trecerea prin strâmtoarea Bosfor oferă o imagine clară a riscurilor la care se expun echipajele maritime, pe măsură ce atacurile cu drone aeriene și navale s-au intensificat simțitor, conform The Independent.

Un caz reprezentativ pentru pericolele din regiune este cel al cargoului Omskiy-107, navigând sub pavilion rusesc. Nava a fost abandonată în apele rusești în urma unui incendiu devastator care i-a distrus puntea de comandă. Fără echipaj, ambarcațiunea a plutit în derivă până când a eșuat pe o plajă din estul Istanbulului, în imediata apropiere a rutei de navigare de mare intensitate din Bosfor, o situație semnalată de publicația citată.

Tensiunile s-au accentuat după ce forțele ucrainene au crescut frecvența atacurilor targetate asupra infrastructurii și navelor folosite pentru exporturile rusești de cereale și petrol. Aceste acțiuni au survenit ca o reacție directă la bombardamentele lansate de armata rusă cu rachete și drone asupra porturilor ucrainene majore de la Marea Neagră, precum Odesa, Ciornomorsk și Pivdennii.

Pentru a reduce impactul unei posibile lovituri, comandanții navelor comerciale au început să aplice măsuri neconvenționale de apărare. De exemplu, petrolierul Caruzo, sub pavilion Sierra Leone, a traversat Bosforul având rezervoare de apă suspendate în zona pupei, măsura fiind menită să protejeze compartimentul motorului. Un alt exemplu este petrolierul rusesc Khrizopraz, observat ulterior cu anvelope de protecție dispuse pe lungimea corpului navei.

Amploarea confruntărilor maritime este confirmată și de specialiștii din domeniu. Corey Ranslem, directorul executiv al companiei de securitate maritimă Dryad Global, avertizează că ritmul atacurilor asupra porturilor și navelor comerciale ar putea să înregistreze noi creșteri.

„Există câteva măsuri de contracarare populare pe care le-am observat la bordul navelor care operează în Marea Neagră”, a declarat el, menționând amplasarea unor containere umplute cu apă alături de plase de protecție.

O altă tehnică utilizată tot mai des pentru protejarea structurii navale constă în montarea unor ecrane metalice din sârmă peste suprastructurile ambarcațiunilor. Cunoscute în limbajul de specialitate drept „cope cages” sau cuști de protecție, acestea au rolul de a detona prematur dronele aeriene încărcate cu explozibil. Trecerea prin Bosfor a petrolierelor Brisk și Integrator a arătat că utilizarea acestor structuri de protecție devine o practică obișnuită.

„Aceste mijloace pot fi eficiente împotriva unor tipuri mai mici de drone, însă, când vorbim despre drone militare de dimensiuni mai mari, este posibil ca ele să nu fie la fel de eficiente sau, în unele cazuri, să nu fie deloc eficiente”, a adăugat Ranslem.

Experții în securitate maritimă atrag atenția că plasele și containerele au șanse mici să oprească atacurile dronelor navale sau ale aparatelor de zbor cu încărcătură explozivă masivă. Gravitatea situației este demonstrată și de faptul că mai multe nave grav avariate, printre care și vrachierul Great Ocean sub pavilion liberian, au avut nevoie de escorta Gărzii de Coastă pentru a putea tranzita strâmtoarea.

Impactul conflictului afectează direct și interesele Turciei, ale cărei nave au fost de asemenea vizate. Ankara l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei după incidente înregistrate în apropierea portului rusesc Tuapse, în timp ce partea ucraineană a evitat să facă declarații oficiale.

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a tras un semnal de alarmă privind reluarea crizei alimentare globale, menționând că blocajele din Marea Neagră afectează aprovizionarea cu cereale, în special în țările africane. În paralel, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a anunțat existența unui plan destinat restabilirii coridoarelor maritime sigure, purtând discuții atât cu Moscova, cât și cu Kievul.

Cu toate acestea, reluarea înțelegerilor maritime întâmpină obstacole majore. Partea rusă a precizat că nu identifică motive pentru restabilirea acordului privind transportul cerealelor, inițiativă mediată în vara anului 2022 de Turcia și care permisese exportul a aproape 33 de milioane de tone de cereale din Ucraina înainte ca Rusia să se retragă din înțelegere în 2023.