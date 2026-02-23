Pilotul Emil Dobrovolschi, despre aterizarea de urgență a cursei spre Egipt: Este o dovadă a profesionalismului

Un incident tehnic petrecut la scurt timp după decolarea unei curse București – Hurghada a readus în atenție importanța procedurilor din aviație și a reacțiilor coordonate în situații de urgență. Aeronava s-a întors pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ce comandantul a semnalat o problemă legată de presurizarea cabinei. În acest context, pilotul Emil Dobrovolschi a transmis un mesaj public în care a explicat ce înseamnă, de fapt, gestionarea unei astfel de situații.

Cu o carieră începută în 1994 la Tarom și parcursă pas cu pas, de la copilot pe Antonov 24 la comandant, instructor și examinator pe aeronave Airbus, Emil Dobrovolschi este una dintre vocile autorizate atunci când vine vorba despre siguranța zborului. Experiența acumulată pe diferite tipuri de aeronave, inclusiv ATR 42/72, Airbus 320 și Airbus 310, dar și în misiuni speciale, îi oferă o perspectivă clară asupra modului în care sunt gestionate incidentele tehnice. În mesajul său public, pilotul a subliniat că anumite domenii presupun competență și rigoare, iar comentariile neavizate pot distorsiona realitatea.

„Știu că pare ciudat dar sunt domenii în care (sau despre care) nu ar trebui să își dea cu părerea cei neavizați: aviația, medicina, educația, etc. Întoarcerea la aterizare în siguranță cu 180 de pasageri după o coborâre de urgență nu este decât o dovadă a profesionalismului piloților și însoțitorilor de bord (felicitări colegilor!). Dirijarea în siguranță a aeronavelor, acordarea de spațiu de manevră și asistența directă este tot o dovadă de profesionalism a controlorilor de trafic aerian (Romatsa ca de obicei, la înălțime!). Pregătirea pentru asistență medicală și de salvare (pentru cel mai grav scenariu) este tot o dovadă de profesionalism a responsabililor din domeniu (mulțumim!). UNSAR: Peste 180 de dosare de daună depuse în patru zile din cauza ninsorilor abundente. Șoferii, proprietarii și antreprenorii solicită despăgubiri O nouă înșelăciune online. MAI îi avertizează pe români Domeniile în care există protocoale, proceduri, checklist-uri, știu că sunt străine multora dar pentru noi, profesioniștii, existența si respectarea acestora reprezintă esența meseriei noastre” a scris pe rețelele de socializare pilotul Emil Dobrovolschi.

Aeronava care opera cursa spre Hurghada a decolat inițial din București, însă la scurt timp a fost semnalată activarea unui senzor de presurizare la nivelul cabinei. Conform procedurilor standard, comandantul a decis revenirea pe aeroportul de plecare, măsură aplicată în astfel de situații pentru a elimina orice risc.

Avionul a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, iar pasagerii – aproximativ 180 la număr – au fost debarcați. Ulterior, aceștia au rămas în zona aeroportului pe parcursul nopții, în așteptarea reluării zborului. Reîmbarcarea a avut loc înainte de ora 6.00, iar decolarea s-a produs în jurul orei 9.00, în condiții normale.

Deși pentru pasageri noaptea a fost una dificilă, autoritățile au transmis că măsurile adoptate au fost strict preventive. Revenirea la sol, verificările tehnice și reorganizarea zborului au avut ca unic scop asigurarea deplasării în condiții de maximă siguranță.

Duminică seară a fost activată inclusiv o celulă de criză la nivelul Ministerul Sănătății, pentru a exista capacitate de reacție rapidă în eventualitatea apariției unor probleme medicale. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a pus în aplicare planul de intervenție preventivă la nivelul aeroportului.

La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere, echipaje de descarcerare, unități SMURD, ambulanțe și o unitate de terapie intensivă mobilă. Toate aceste resurse au fost pregătite pentru cel mai grav scenariu posibil, chiar dacă, potrivit informațiilor disponibile, nu au existat motive de alarmă.

Autoritățile au precizat că monitorizează permanent situația și că prioritatea absolută rămâne siguranța pasagerilor și a echipajului. Mobilizarea rapidă a structurilor de intervenție reflectă mecanismul bine pus la punct care funcționează în astfel de situații.

În ansamblu, incidentul a demonstrat modul în care fiecare verigă a lanțului – de la echipajul de zbor și controlorii de trafic, până la structurile medicale și de urgență – acționează coordonat. Dincolo de emoțiile firești generate de o aterizare de urgență, evenimentul s-a încheiat fără consecințe, iar zborul spre Egipt a fost reluat în condiții de siguranță, confirmând că în aviație procedura și profesionalismul sunt esențiale.