Băsescu: Iranul poate zgudui economia, nu securitatea României

Fostul președinte Traian Băsescu a avertizat la România TV că escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu va avea consecințe și pentru România, însă nu în plan militar, ci economic. În opinia sa, populația va resimți rapid efectele prin majorarea prețurilor la carburanți, în contextul tensiunilor care zguduie regiunea.

Declarațiile vin pe fondul unei escaladări bruște: Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra unor obiective din Iran, inclusiv asupra unor centre considerate strategice pentru programul nuclear. Teheranul a răspuns cu tiruri de rachete către Israel și către ținte din state arabe. În paralel, autoritățile iraniene au transmis mesaje de alertă populației din capitală.

În acest context tensionat, Băsescu consideră că situația, deși gravă, are șanse să rămână limitată la nivel regional. „Cred ca pentru moment suntem într-un conflict regional și foarte probabil SUA chiar vor face eforturi ca zona de cuprindere sa nu se extindă”, a declarat fostul șef al statului.

El a adăugat că nu vede premisele izbucnirii unui al Treilea Război Mondial și că obiectivul principal al operațiunilor militare este neutralizarea infrastructurii nucleare iraniene.

Dincolo de calculele geopolitice, fostul președinte a indicat o consecință concretă și rapidă pentru români. „Primele efecte le vom vedea mâine dimineata cand alimentam masini, la pretul la combustibil”, a spus el, sugerând că tensiunile din zona Golfului Persic pot influența imediat cotațiile petrolului.

Creșterea prețului barilului ar putea genera un lanț de scumpiri, iar statele exportatoare ar beneficia direct. În opinia lui Băsescu, inclusiv Rusia ar avea de câștigat dintr-o eventuală majorare a prețurilor internaționale la petrol, într-un moment în care echilibrul energetic global este deja fragil.

Fostul președinte a respins scenariile alarmiste privind un posibil atac iranian asupra României. El a explicat că baza de la Baza Militară Deveselu face parte dintr-un sistem defensiv mai amplu al NATO, care include componente amplasate și în alte state europene, precum Polonia, și un sistem radar de avertizare timpurie în Turcia.

„Deveselu este un element dintr-un sistem. (…) Ar fi imposibil ca sistemele radar sa nu le intercepteze. Este greu de lovit teritoriul Europei de catre Iran in aceasta perioadă”, a explicat Băsescu.

El a subliniat că la Deveselu nu există rachete cu încărcătură nucleară, ci doar interceptoare destinate distrugerii rachetelor balistice care ar amenința spațiul european.

Referindu-se la durata conflictului, Băsescu a invocat un termen anunțat de președintele american pentru desfășurarea operațiunilor la intensitate maximă. „Presedinte Trump a fixat termenul in care operatiunile sa se desfasoare cu intensitate maxima, 7 zile”, a afirmat Băsescu.

El s-a arătat însă sceptic că obiectivele militare și politice pot fi atinse într-un interval atât de scurt. „Iranul nu e o scovearga pe care sa o întorci cum vrei”, a comentat fostul președinte, apreciind că schimbarea regimului de la Teheran sub presiune externă este puțin probabilă.

Actualul sistem politic iranian, instituit după Revoluția Islamică din 1979, este o teocrație condusă de liderul suprem, funcție deținută în prezent de Ali Khamenei. Structura statului se bazează pe principiul „Velayat-e Faqih”, care conferă autoritate extinsă conducerii religioase asupra instituțiilor politice și militare.