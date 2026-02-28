International

Războiul din Orientul Mijlociu prin ochii unei românce din Abu Dhabi. „Fiul meu a crezut că bombardamentele sunt artificii”

Comentează știrea
Războiul din Orientul Mijlociu prin ochii unei românce din Abu Dhabi. „Fiul meu a crezut că bombardamentele sunt artificii”Război Iran. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Situația din Orientul Mijlociu este extrem de complicată inclusiv pentru românii care sunt stabiliți în Emiratele Arabe. O româncă a povestit ce s-a întâmplat după primele bombardamente în Abu Dhabi.

Războiul confundat cu petarde de către copilul unei românce

Conflictul izbunict în Orientul Mijlociu este greu de gestionat pentru românii care locuiesc în zonă. Mai ales că în multe dintre metropole nu există adăposturi de război, din pricina faptului că nimeni nu se aștepta la un conflict armat. O româncă din Abu Dhabi a explicat cum au fost primele minute când și-a dat seama că este război.

Abu Dhabi

Abu Dhabi. Sursa foto. Pixabay

”Locuim în Abu Dhabi și în momentul în care a început războiul s-a auzit de la noi din casă mai multe bubuieli repetate. Încă de la 12.30 s-au auzit primele bubuieli. Prima dată am auzit vreo 3-4 bubuieli, copilul meu credea că sunt artificii. După 15 minute s-au auzit iar și iar și tot continuau”, a spus ea.

Nu au adăposturi

Lipsa adăposturilor oficiale i-a trimis pe locuitori către parcările subterane. ”Ne-am făcut bagajele repede, pașapoarte, acte, apă, hanorace, ceva de mâncare și am venit în parcarea subterană pentru că sheltter (n.r.- adăpost), nu avem. Au mai venit niște prieteni români la noi, unii din ei, numai ce aterizaseră la 12.30 din Maldive”, a mai explicat ea.

De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi neagă. Live text
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran

Soluții pe moment nu prea sunt

Pe de altă parte, aceasta a explicat că și-a dorit să plece către alt stat. Numai că a descoperit că și acesta a fost atacat. ”Noi plănuiserăm să plecam din Riad să zburăm de acolo către oriunde. Dar am aflat că și acolo sunt bombardamente, am primit apoi alertă pe telefon cu toții.

Acolo ni s-a spus să ne adăpostim la subteran undeva. Mai mulți vecini vin în parcare și pleacă cu mașinile, dar nu știu de unde și de ce. Deci deocamdată stăm în parcare și atât”, a mai spus românca.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:51 - SUA susțin „dreptul Pakistanului de a se apăra” împotriva talibanilor afgani
20:48 - De ce au atacat Israelul și SUA tocmai azi Iranul. Autoritățile israeliene cred că Ali Khamenei a fost ucis, Araghchi...
20:37 - Vicepreședintele Camerei Deputaților, blocat în Dubai după escaladarea conflictului dintre Israel și Iran
20:25 - Radiografia dictaturii teocratice din Iran. Cine conduce țara și cine i-ar putea succeda lui Khamenei
20:15 - Mihai Teja pleacă de la Metaloglobus după eșecul cu Universitatea Craiova: Am reziliat contractul
20:02 - Sindromul Tourette, o afecțiune care poate transforma viața într-un calvar. La ce vârstă e diagnosticat

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale