Războiul din Orientul Mijlociu prin ochii unei românce din Abu Dhabi. „Fiul meu a crezut că bombardamentele sunt artificii”

Situația din Orientul Mijlociu este extrem de complicată inclusiv pentru românii care sunt stabiliți în Emiratele Arabe. O româncă a povestit ce s-a întâmplat după primele bombardamente în Abu Dhabi.

Conflictul izbunict în Orientul Mijlociu este greu de gestionat pentru românii care locuiesc în zonă. Mai ales că în multe dintre metropole nu există adăposturi de război, din pricina faptului că nimeni nu se aștepta la un conflict armat. O româncă din Abu Dhabi a explicat cum au fost primele minute când și-a dat seama că este război.

”Locuim în Abu Dhabi și în momentul în care a început războiul s-a auzit de la noi din casă mai multe bubuieli repetate. Încă de la 12.30 s-au auzit primele bubuieli. Prima dată am auzit vreo 3-4 bubuieli, copilul meu credea că sunt artificii. După 15 minute s-au auzit iar și iar și tot continuau”, a spus ea.

Lipsa adăposturilor oficiale i-a trimis pe locuitori către parcările subterane. ”Ne-am făcut bagajele repede, pașapoarte, acte, apă, hanorace, ceva de mâncare și am venit în parcarea subterană pentru că sheltter (n.r.- adăpost), nu avem. Au mai venit niște prieteni români la noi, unii din ei, numai ce aterizaseră la 12.30 din Maldive”, a mai explicat ea.

Pe de altă parte, aceasta a explicat că și-a dorit să plece către alt stat. Numai că a descoperit că și acesta a fost atacat. ”Noi plănuiserăm să plecam din Riad să zburăm de acolo către oriunde. Dar am aflat că și acolo sunt bombardamente, am primit apoi alertă pe telefon cu toții.

Acolo ni s-a spus să ne adăpostim la subteran undeva. Mai mulți vecini vin în parcare și pleacă cu mașinile, dar nu știu de unde și de ce. Deci deocamdată stăm în parcare și atât”, a mai spus românca.