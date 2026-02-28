Israel despre loviturile asupra Iranului: un „foarte mare succes”. Ce oficiali au fost eliminați

În contextul escaladării tensiunilor regionale, postul israelian Channel 12 a relatat, citând surse israeliene neprecizate, că Israelul evaluează loviturile efectuate până în prezent asupra Iranului drept un „foarte mare succes” în atingerea obiectivului de eliminare a conducerii iraniene, potrivit The Times of Israel.

Informațiile nu au fost confirmate oficial, iar postul a precizat că raportarea se face în limitele impuse de cenzura militară.

Potrivit relatării, evaluarea vizează atât comandanți de rang înalt, cât și pe președintele iranian Masoud Pezeshkian. În spațiul mediatic ebraic s-a transmis anterior că o facilitate prezidențială ar fi fost vizată în primele lovituri.

Conform postului Channel 12, care a invocat surse israeliene fără a le numi, analiza internă indică faptul că operațiunile ar fi obținut „un foarte succes” în ceea ce privește obiectivul declarat de eliminare a conducerii iraniene. În traducere, sursele au descris rezultatele drept „foarte mare succes”.

Raportul subliniază că această apreciere se referă la comandanți superiori din structurile iraniene, dar și la președintele Masoud Pezeshkian.

Nu au fost furnizate detalii suplimentare privind amploarea efectelor sau statutul persoanelor vizate.

Postul a precizat explicit că informațiile sunt difuzate „în limitele cenzurii militare”, ceea ce indică restricții asupra conținutului care poate fi făcut public. De asemenea, materialul nu beneficiază de o confirmare oficială din partea autorităților israeliene.

Potrivit relatărilor din presa ebraică, în faza inițială a operațiunii ar fi fost vizată o facilitate prezidențială. Aceste informații au fost menționate anterior în media israeliană, fără a fi însoțite de detalii tehnice sau de confirmări independente.

În același material, postul a menționat că Israelul este „very satisfied” cu rezultatele loviturilor, formulare redată ca „foarte satisfăcut” de rezultatele obținute.

Nu au fost oferite cifre sau evaluări concrete privind pagubele ori consecințele asupra structurilor de conducere iraniene.

Raportarea include și o formulare atent calibrată privind liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Potrivit postului: „nu este clar că [liderul suprem al Iranului, Ali] Khamenei nu a trecut printr-un eveniment dramatic”.

Formularea sugerează o incertitudine în evaluările existente și nu oferă informații concrete privind situația liderului suprem. În absența unei confirmări oficiale, afirmațiile rămân la nivel de evaluare atribuită unor surse anonime.

Materialul difuzat de Channel 12 menționează explicit că informațiile provin din surse israeliene neidentificate și că sunt prezentate în conformitate cu regulile cenzurii militare. În astfel de situații, detaliile operaționale și confirmările oficiale pot fi limitate.

Până la momentul redactării acestei știri, nu există o confirmare publică din partea autorităților israeliene sau iraniene privind rezultatele menționate în raport. De asemenea, nu au fost comunicate reacții oficiale din partea administrației de la Teheran.