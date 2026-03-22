România, în fața unei posibile crize la carburanți. Ce spune Radu Burnete

Consilierul prezidențial Radu Burnete a explicat posibilele efecte ale creșterii prețurilor la carburanți și modul în care autoritățile ar trebui să reacționeze în cazul unei crize pe piața energetică. Acesta a declarat că România are nevoie de soluții rapide, potrivit siteului președinției.

Burnete a explicat că, în prezent, instituțiile statului analizează mai multe scenarii, iar discuțiile dintre Guvern și mediul economic sunt esențiale înainte de orice măsură excepțională. În opinia sa, abordarea graduală este cea mai sigură.

„Cred că în clipa de faţă sunt importante două lucruri. Unul, trebuie să acţionăm rapid, fără să ne aruncăm cu capul înainte”, a spus consilierul, subliniind că există deja un mesaj politic de prudență, care ar trebui urmat înainte de decizii majore.

El a adăugat că ministerele implicate lucrează la evaluări tehnice și financiare, inclusiv posibile modificări ale accizelor sau alte instrumente fiscale care ar putea fi aplicate dacă situația se deteriorează. În paralel, sunt analizate și reacțiile pieței internaționale, pentru a înțelege impactul real asupra României.

Burnete a atras atenția și asupra riscurilor generate de decizii grăbite, afirmând că schimbările anunțate fără o bază solidă pot crea instabilitate. „Să anunţi în secunda doi o măsură, ca după aia să se întâmple altceva, care te ia prin surprindere, nu e cel mai înţelept mod de a acţiona”, a precizat el.

Întrebat despre scenarii extreme privind evoluția prețului petrolului, consilierul a evitat să avanseze cifre exacte, explicând că astfel de calcule sunt mai degrabă exerciții teoretice decât prognoze reale. Totuși, el a admis că o creștere semnificativă a prețului barilului ar putea împinge și costul carburanților la niveluri ridicate în România.

„Da, e posibil că preţul să sară de 10 lei”, a spus Burnete, subliniind însă că scopul autorităților nu este de a crea panică în rândul populației.

Acesta a explicat și contextul global al pieței de energie, arătând că o parte importantă din fluxurile de petrol trec prin puncte strategice sensibile, iar eventualele blocaje pot avea efecte rapide la nivel mondial. În opinia sa, o reducere temporară a consumului ar putea deveni inevitabilă dacă oferta este afectată.

În ceea ce privește posibilele măsuri de plafonare a prețurilor, consilierul prezidențial a avertizat că intervențiile directe în piață pot avea efecte secundare. El a declarat că România depinde în mare măsură de importuri, iar o limitare artificială a prețului ar putea redirecționa livrările către alte piețe mai profitabile.

„Dacă noi începem să plafonăm preţul, motorina va merge spre alte zone ale Europei sau ale globului unde preţul nu e plafonat”, a afirmat acesta, explicând că astfel de măsuri pot duce chiar la probleme de aprovizionare.

Burnete a respins ideea unui scenariu în care populația nu și-ar mai permite deloc combustibil, considerându-l unul extrem. Totuși, el a admis că pe termen scurt pot apărea tensiuni pe piață, mai ales dacă dezechilibrele internaționale persistă și lanțurile de aprovizionare rămân afectate.