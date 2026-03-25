Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu

Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial pachetului de ajutoare sociale propus de PSD pentru bugetul pe 2026, iar acceptarea acestuia a venit abia după presiuni politice exercitate de social-democrați.

Liderul PSD a insistat că rezistența față de includerea pachetului social nu a aparținut partidelor din coaliție, ci direct prim-ministrului.

„Să ştiţi că n-a fost simplu să îl convingem pe prim-ministru şi spun exact: prim-ministru, nu USR, nu PNL şi nu altcineva, să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am ameninţat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Conflictul privind pachetul de solidaritate a devenit public în luna martie, când PSD a anunțat că nu va susține proiectul de buget în lipsa acestor măsuri.

„Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Sorin Grindeanu într-o poziție publică anterioară, în care a avertizat că parlamentarii PSD nu vor vota bugetul fără includerea pachetului social.

Pe 19 martie, liderii coaliției s-au reunit pentru a debloca situația, întâlnirea având loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

În urma discuțiilor, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a fost găsită o soluție de compromis pentru susținerea pachetului social.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a declarat Ilie Bolojan.

Această ajustare bugetară a permis includerea măsurilor sociale propuse de PSD.

După acordul din coaliție, comisiile reunite de buget-finanțe au reluat dezbaterile asupra proiectului de buget pentru anul 2026.

În cadrul ședinței, a fost aprobat amendamentul PSD care include pachetul de solidaritate, estimat la 1,1 miliarde de lei.

Adoptarea acestui amendament a deblocat procesul legislativ și a permis continuarea procedurilor de adoptare a bugetului.