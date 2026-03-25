Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu

Politica

Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simpluSursa: Inquam photos/Octav Ganea
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat că premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial pachetului de ajutoare sociale propus de PSD pentru bugetul pe 2026, iar acceptarea acestuia a venit abia după presiuni politice exercitate de social-democrați.

Grindeanu spune că opoziția a venit direct de la premier, nu de la partide

Liderul PSD a insistat că rezistența față de includerea pachetului social nu a aparținut partidelor din coaliție, ci direct prim-ministrului.

„Să ştiţi că n-a fost simplu să îl convingem pe prim-ministru şi spun exact: prim-ministru, nu USR, nu PNL şi nu altcineva, să accepte includerea în buget a acelui pachet de solidaritate. Până nu am ameninţat cu blocarea lucrărilor în Parlament, n-a acceptat acest lucru”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD a condiționat votul pe buget de adoptarea pachetului social

Conflictul privind pachetul de solidaritate a devenit public în luna martie, când PSD a anunțat că nu va susține proiectul de buget în lipsa acestor măsuri.

Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
Guvernul analizează compensarea prețului carburanților din TVA-ul suplimentar colectat. Consilierul lui Ilie Bolojan: Cum s-a dat în 2022
„Vreau să fiu foarte clar! Nu cedăm şantajului!”, a transmis Sorin Grindeanu într-o poziție publică anterioară, în care a avertizat că parlamentarii PSD nu vor vota bugetul fără includerea pachetului social.

Negocierile din coaliție au dus la un compromis privind pachetul de solidaritate

Pe 19 martie, liderii coaliției s-au reunit pentru a debloca situația, întâlnirea având loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

În urma discuțiilor, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a fost găsită o soluție de compromis pentru susținerea pachetului social.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a declarat Ilie Bolojan.

Această ajustare bugetară a permis includerea măsurilor sociale propuse de PSD.

Amendamentul privind pachetul de solidaritate a fost aprobat în Parlament

După acordul din coaliție, comisiile reunite de buget-finanțe au reluat dezbaterile asupra proiectului de buget pentru anul 2026.

În cadrul ședinței, a fost aprobat amendamentul PSD care include pachetul de solidaritate, estimat la 1,1 miliarde de lei.

Adoptarea acestui amendament a deblocat procesul legislativ și a permis continuarea procedurilor de adoptare a bugetului.

Stiri calde

23:58 - Liderul politic român care își plimba nevasta goală în public. Nebunia și cruzimea lui Nicolae Mavrogheni
23:49 - Cu ce l-a amenințat Sorin Grindeanu pe Ilie Bolojan: Să știți că n-a fost simplu
23:41 - Guvernul analizează compensarea prețului carburanților din TVA-ul suplimentar colectat. Consilierul lui Ilie Bolojan:...
23:32 - Călin Georgescu: „Există forțe din Europa de Vest care vor să mă elimine”. Nu a prezentat dovezi
23:24 - Fostul antrenor al lui Real Madrid, John Toshack, suferă de demență: Nu își mai amintește conversații avute
23:17 - Alimentarea cu apă va fi sistată timp de 48 de ore în Prahova și Dâmbovița

Planuri pentru reducerea populației. Teorii ale conspirației sau adevăruri cutremurătoare?
Cum a apărut Jam'Or, proiectul care se ocupă de tinerii artiști necunoscuți ai României
Schimbări fără precedent în istoria omenirii. Lupta cu Inteligența Artificială, tot mai dură
