Cum arată cea mai nouă mașină de la Dacia. Este cel mai mare model din gamă

Dacia a anunțat lansarea oficială a noului Striker, un crossover din segmentul C care devine cel mai mare model din gama constructorului. Automobilul va fi produs la uzina Renault din Bursa, Turcia, iar prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Noul model este poziționat peste Bigster și vine cu trei variante de motorizare electrificată.

Dacia a anunțat lansarea oficială a modelului Striker, un crossover din segmentul C care depășește ca dimensiuni SUV-ul Bigster, produs la uzina de la Mioveni. Noul model va fi fabricat la uzina Renault din Bursa, Turcia, iar prețul de pornire va fi puțin sub 25.000 de euro.

Comparativ cu celelalte modele din gamă, Duster are un preț de pornire de 17.100 de euro fără programul Rabla, Bigster începe de la 20.490 de euro, iar Jogger, produs în Maroc, pornește de la 16.650 de euro.

Referitor la noul model, David Durand, directorul de design al Dacia, a declarat:

„Striker oferă un răspuns nou și complementar aspirațiilor actuale în materie de automobile, propunând un echilibru diferit față de cel al SUV-urilor tradiționale”.

Potrivit companiei, Striker reunește caracteristicile unei berline, ale unui break și ale unui SUV.

„Cu o lungime de 4,62 m, Striker se apropie de un break din segmentul C. În același timp, oferind o gardă la sol comparabilă cu cea a SUV-urilor din segmentul C (20 cm în versiunea 4×4 și 19 cm în 4×2), Striker nu depășește 1,53 m în înălțime (față de peste 1,60 m în cazul SUV-urilor din segment), apropiindu-se astfel de dinamismul unei berline”, arată Dacia.

Modelul este echipat cu jante de 17 sau 18 inci, iar opțional sunt disponibile și roți de 19 inci.

La interior, planșa de bord păstrează designul utilizat și pe celelalte modele ale mărcii. Sistemul multimedia include un ecran de 10,1 inci, actualizarea hărților timp de opt ani și sistemul audio Arkamys 3D Sound System cu șase difuzoare.

Striker dispune de un portbagaj cu o capacitate de 600 de litri și are o masă la gol de 1.400 de kilograme. Constructorul oferă trei variante de motorizare electrificată:

Striker mild hybrid-G 140 – motor de 1,2 litri, cu trei cilindri, mild-hybrid pe benzină și GPL, baterie de 0,8 kW și cutie de viteze manuală sau automată cu șase trepte.

Striker hybrid 155 – motor pe benzină de 109 cai-putere, completat de două motoare electrice, dintre care unul dezvoltă 49 de cai-putere, iar celălalt are rol de demaror/generator. Bateria are 1,4 kW, iar transmisia este automată.

Striker hybrid 150 4×4 – sistem hibrid cu motor de 1,2 litri și 140 de cai-putere pe puntea față, cutie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte, la care se adaugă un motor electric de 31 de cai-putere pe puntea spate, asociat unei cutii de viteze cu două trepte, decuplabilă.

Potrivit producătorului, prețurile noului Dacia Striker vor începe de la mai puțin de 25.000 de euro.