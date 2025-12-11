Noul model Dacia Duster stârnește admirația pasionaților auto. Un jurnalist din Olanda, fascinat de mașină

Dacia a lansat recent Duster Hybrid-G 150 4x4, un autoturism care îmbină tehnologii avansate cu un preț accesibil, reușind să impresioneze experți din domeniu și chiar un jurnalist olandez, care l-a comparat cu modele de lux precum Porsche Taycan și Mercedes CLA.

Noua Dacia Duster Hybrid-G oferă o autonomie de 1.500 km, datorită celor două rezervoare de 50 de litri fiecare, pentru GPL și benzină. Tehnologia de propulsie, dezvoltată de divizia Horse, reprezintă o premieră pentru marca românească.

„Asta e ceva ce au doar Porsche Taycan, noul Mercedes CLA, şi puţine alte maşini electrice premium din lume”, a declarat jurnalistul.

Un jurnalist olandez care a testat modelul românesc a rămas uimit de raportul calitate-preț, declarând că „nu înţelege cum poate acest model să coste atât de puţin, cu atât de multă tehnologie la bord”. În contextul creșterii prețurilor la mașinile din segmentul mediu și premium, Dacia se remarcă prin prețurile ieftine.

Noul Dacia Duster Hybrid-G dispune de motor de 1,2 litri mild hibrid cu tehnologie 48V, cutie de viteze cu dublu ambreiaj și 6 trepte, sistem hibrid complet cu electromotor pe puntea spate și cutie de viteze cu două rapoarte pe puntea spate. Tehnologiile integrate reduc emisiile și sporesc eficiența.

Versiunea 4×4 excellează în off-road, cu suspensie calibrată pentru denivelări și asistență la coborâre. Jurnalistul olandez a fost impresionat de cutia de viteze cu două rapoarte pe puntea spate, remarcând raportul calitate-preț al modelului hibrid cu GPL, care costă mai puțin decât predecesorul său cu tracțiune integrală convențională.

În Olanda, noul Duster Hybrid-G 150 4×4 este oferit la 35.900 de euro, mai puțin decât versiunea anterioară 4×4, care costa 37.000 de euro. În România, prețul modelului este de 28.750 de euro, menținând oferta atractivă pentru clienți.

