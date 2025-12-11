Băiat de 14 ani din București, bătut cu un ciocan de șnițele de mama vitregă. S-a emis un ordin de protecție extins

Un minor de 14 ani din București a ajuns internat la Spitalul Obregia după ce ar fi fost agresat de mama vitregă. Poliția Capitalei a emis un ordin de protecție provizoriu și a pus în executare un mandat de percheziție. Anchetă în desfășurare pentru violență în familie, amenințare și rele tratamente aplicate minorului.

Un caz extrem de grav tulbură din nou opinia publică din București, după ce un băiat de 14 ani ar fi fost agresat în mod repetat de mama vitregă. Surse apropiate anchetei au descris episoadele ca fiind violente și frecvente, detalii care au determinat intervenția urgentă a autorităților. Informațiile obținute arată că femeia ar fi folosit obiecte din casă pentru a-l lovi pe copil, ceea ce arată o situație de abuz prelungit, tolerat în mod inexplicabil de părintele biologic.

Sursele indică faptul că femeia l-ar fi lovit pe minor cu un ciocan de șnițele, cu făcălețul peste mâini și chiar cu un polonic în zona capului. Aceste agresiuni ar fi provocat răni vizibile, inclusiv o buză spartă. Copilul ar fi fost nevoit să suporte nu doar loviturile, ci și reacțiile lipsite de orice empatie ale femeii, care ar fi privit sângele curgând fără a interveni. Aceste detalii, aflate în curs de verificare, conturează un tablou șocant, de o brutalitate rar întâlnită în cazurile raportate recent.

În paralel, datele preliminare arată că băiatul își provoca singur răni, folosind un cuțit. Sursele susțin că femeia nu doar că nu l-a oprit, ci l-ar fi încurajat să continue, împingându-l spre acte de auto-vătămare mai grave. Comportamentul relatat indică o dinamică extrem de periculoasă, care ar fi putut avea consecințe dramatice dacă minorul nu ar fi ajuns sub protecția autorităților. Tocmai aceste manifestări au determinat internarea sa la Spitalul Obregia, unde medicii au evaluat starea lui emoțională și psihologică.

În urma acestor informații, anchetatorii au emis un ordin de protecție nu doar împotriva femeii, ci și împotriva tatălui. Deși acesta nu l-ar fi agresat fizic, investigația preliminară indică faptul că nu l-ar fi protejat.

Cercetările ar putea viza în continuare posibile fapte de amenințare și rele tratamente aplicate minorului, urmând ca procurorii să stabilească exact implicarea fiecărei persoane adulte din locuință. Cu toate acestea, copilul este descris la școală ca fiind silitor, cu rezultate excelente, având doar note de 9 și 10, o informație care arată contrastul dintre viața educațională și mediul familial extrem de dificil.

Pentru clarificarea situației și documentarea probelor, Poliția Capitalei a intervenit rapid. Instituția a transmis un comunicat detaliat în care explică etapele procedurale, percheziția efectuată și motivul emiterii ordinului de protecție. Autoritățile au acționat în baza unei sesizări înregistrate la 8 decembrie, iar evoluția cazului arată că pericolul pentru minor a fost considerat imediat.

În comunicatul oficial, Poliția Capitalei a precizat:

„Astăzi, 11 decembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 24 Poliție au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru infracțiunile de amenințare, violență în familie și rele tratamente aplicate minorului.

În fapt, la data de 8 decembrie 2025, polițiștii Secției 24 au fost sesizați cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, ar fi fost agresat fizic de către mama sa vitregă, o femeie de 47 de ani.

Polițiștii Capitalei au dispus de urgență măsuri pentru protejarea minorului, acesta fiind transportat la o unitate medicală, unde a primit îngrijiri de specialitate, medicii dispunând internarea sa.

În cauză a fost completat formularul de evaluare a riscului, iar ulterior a fost emis un ordin de protecție provizoriu atât față de femeia de 47 de ani, cât și față de tatăl minorului.

Totodată, polițiștii au luat legătura cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru stabilirea măsurilor de protecție adecvate.

Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că femeia l-ar fi amenințat pe minor și l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu diferite obiecte, fapte ce ar fi putut afecta dezvoltarea sa fizică, intelectuală și morală.

În acest context, astăzi, 11 decembrie 2025, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară. Persoana bănuită a fost depistată și condusă la sediul subunității pentru audieri. Față de aceasta urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violență în familie și rele tratamente aplicate minorului.”

După măsurile polițiștilor, DGASPC a fost notificată pentru a stabili soluții de protecție imediată. Minorul nu se mai află în mediul familial, iar ancheta socială urmează să stabilească un plan de siguranță pe termen lung. În astfel de situații, instituția decide dacă minorul poate fi reintegrat în familie, dacă este necesară plasarea într-un centru specializat sau dacă se recomandă o formă de plasament în regim de urgență.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 supraveghează ancheta, iar faptele aflate în analiză se numără printre cele mai grave prevăzute în legislația privind protecția minorilor. Extinderea cercetărilor față de tată rămâne o posibilitate deschisă, având în vedere obligația legală a părintelui de a preveni orice formă de abuz asupra copilului.