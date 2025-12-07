Alertă în Constanța: Două fete de 15 ani sunt căutate de poliție

Două fete, ambele în vârstă de 15 ani, sunt căutate de autorităţi după ce au părăsit voluntar un centru de plasament din judeţul Constanţa, fără a mai reveni. Incidentul a fost semnalat poliţiei duminică după-amiază, iar căutările sunt în desfăşurare.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, cele două adolescente, identificate ca STOICA Mirela şi MURGU Gabriela Iuliana, au dispărut în cursul serii de 6 decembrie. Poliţiştii au fost sesizaţi oficial pe 7 decembrie, în jurul orei 16:30, privind plecarea lor voluntară. De atunci, fetele nu au mai fost localizate.

Autorităţile au transmis semnalmentele celor două minore pentru a facilita identificarea rapidă: STOICA Mirela are aproximativ 1,66 metri înălţime, 85 de kilograme şi ochi negri, în timp ce MURGU Gabriela Iuliana măsoară 1,60 metri, cântăreşte 39 de kilograme, are ochi albaştri şi păr şaten.

Poliţia face apel către cetăţeni să ofere orice informaţie utilă privind locul în care s-ar putea afla fetele. Persoanele care deţin astfel de date sunt rugate să contacteze numărul de urgenţă 112 sau Dispeceratul IPJ Constanţa, la 0241.611.364.

Cazul ridică, de asemenea, întrebări privind siguranţa şi supravegherea în centrele de plasament. Specialiştii în protecţia copilului subliniază că plecarea voluntară a minorilor poate fi determinată de factori precum lipsa sprijinului familial, probleme emoţionale sau conflicte cu personalul instituţiei.

În astfel de situaţii, reacţia rapidă a autorităţilor este esenţială pentru a preveni riscuri şi pentru a asigura protecţia minorilor.

În ultimele luni, cazurile de dispariţie a minorilor din centre de plasament au atras atenţia publicului şi a autorităţilor, evidenţiind nevoia unei monitorizări mai stricte şi a unor programe de consiliere şi sprijin pentru adolescenţi. Poliţia şi autorităţile locale colaborează pentru a localiza fetele cât mai repede, implicând atât patrule de teren, cât şi verificări în zonele frecventate de minori.

Persoanele care observă fetele sau au informaţii relevante sunt încurajate să nu întârzie contactarea autorităţilor, astfel încât ancheta să avanseze şi adolescentele să fie readuse în siguranţă la centrul de plasament.