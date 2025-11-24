Monden

Salam, tarif nou pentru lăutari. Cât trebuie să plătească un cântăreț ca să urce cu manelistul pe scenă

Salam, tarif nou pentru lăutari. Cât trebuie să plătească un cântăreț ca să urce cu manelistul pe scenăFlorin Salam. Sursa foto: Instagram
Florin Salam a făcut o serie de declarații șocante la adresa celorlalți lăutari. Acesta le-a explicat că pentru a urca pe scenă cu el, vor plăti o taxă.

Salam nu se mai joacă

Artistul a explicat în ce context mai primește un alt manelist cu el pe scenă. ”Îl primesc cu o singură condiție. Să-mi dea 5.000 de euro minim să apară cu mine pe scenă. Poate să fie și ăia bătrâni și aia cunoscuți, necunoscuți, fraieri, buni, frumoși, urâți, care vrea cu mine pe scenă și i-a dat lui ginerică 300 de euro să ajungă cu mine pe scenă, trebuie să plătească.

Ca să apăreți cu mine pe youtube, dar îmi dați bani. În fața oamenilor îmi dați 5.000 de euro, urcați cu mine pe scenă și cântați ce vreți voi. Altfel nu pot să vă mai bag în seamă fără să plătiți”, a spus manelistul.

Regulă pentru toată lumea

Acesta a continuat și a explicat că regula este valabilă pentru toată lumea. ”Deci orice solist vine de acum încolo, care vrei să cânți cu mine pe programul meu, bagi mâna în buzunar, dacă vrei să redevii cunoscut sau vrei să te reinventezi. Că unii sunt cunoscuți, dar s-au dus la vale.

Florin Salam

Florin Salam. Sursa foto: Youtube

Nu râd, că toți avem momente proaste. Dar acum, cum sunt eu, că sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Eu vorbesc doar de partea asta de lăutari, perverși. Că eu nu am fost niciodată pervers”, a mai spus cântărețul.

Banii, mărul discordiei

Se pare că șpaga de la dedicații ar fi motivul real al acestui clip. ”Orice lăutar se pune cu mine, e regulă. Altfel, aștepți rândul tău. Nu vă mai băgați cu mine, când îmi dă mie o sută să îi împărțim. Eu știu că nu mai aveți haz să cântați singuri, dar de acum încolo, și neam dacă ești cu mine, în afară de Tzancă, lui Tzancă nu îi iau niciun ban. Altfel, orice lăutar ești, plătești”, a conchis Salam.

