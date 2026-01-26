Jador, terorizat de o doamnă în vârstă: Îmi dă tot timpul mesaje

Jador este unul dintre cei mai iubiți artiști din lumea manelelor, drept urmare și fanii lui sunt numeroși. Dar și diferiți, având în vedere că artistul a declarat că este urmărit și de doamne de 80 de ani.

Cântărețul are peste un milion de urmăritori. Drept urmare printre ei s-au strecurate tot felul de personaje, care mai de care mai pestrițe. Una anume i-a atras atenția artistului prin îndrăzneala sa.

”Am un milion patru sute de mii de urmăritori. Primesc foarte multe mesaje. Dar multe dintre ele sunt tâmpite. E o doamnă, în vârstă, care îmi trimite tot timpul mesaje. Îmi trimite poze deochiate cu ea. Dar nu una, ci multe. Cred că am vreo 20.000 de mesaje de la ea. În afară de poze și scrie. Cred că are 70-80 de ani”, a povestit artistul.

Interpretul nu se ferește de mesajele care îi sunt mai puțin favorabile, din contră. Mai ales că spune că și el ar da astfel de mesaje, dacă ar avea un artist preferat.

”În rest oamenii sunt ok. Unii mă mai înjură, mai glumesc. Eu nu sunt supărat pe hate (n.r.- ură). Că mie de exemplu dacă mi-ar plăcea de cineva și m-ar dezamăgi într-un context, l-as critica. I-as spune direct ce cred despre el. Dacă cineva consideră că greșesc într-o situație, foarte bine, să nă critice”, a mai explicat Jador.

Cu toate acestea, artistul reacționează ori de câte ori internauții au avut ceva de zis la adresa familiei lui. Mai exact la adresa soției. În acel moment, Jador nu s-a mai abținut și le-a spus internauților că nu este cazul să îi adreseze critici Oanei că e prea slabă sau să o judece prin prisma fizicului ei. În alte ocazii acesta și-a explicat acțiunile care au fost criticate de fani.