Jador s-a apucat de imobiliare. Garsoniere cu titlul de apartament

Manelistul Jador s-a apucat de imobiliare, nu oriunde, ci chiar pe malul mării, acolo unde a cumpărat câteva apartamente. Acum artistul le pune la vânzare.

Artistul a explicat într-un clip pe tiktok că care mai multe apartamente de vânzare pe malul mării. Acesta le-a făcut o prezentare completă. Numai că fanii au constatat că nu sunt tocmai apartamente, ci mai mult garsoniere.

“Fratele vostru are șase apartamente la mare. Le am de vreo doi ani, nu le-am dat niciodată la închiriat, le-am făcut la calitate superioară, frumos”, a spus manelistul.

Mai exact, artistul scoate la bătaie nu mai puțin de șase astfel de locații. „Am șase apartamente și două locuri de parcare. Le-am făcut, le-am mobilat sunt noi nouțe. Pat cu mușchi, saltea de calitate cu tot cu cearceaf. Dacă aveți bebeluș, încape și el. Aveți loc să vă faceți o cafeluță și avem o priveliște minunată, se vede marea frumos”, a mai spus solistul în timp ce prezenta de zor camera.

Practic este vorba despre o cameră destul de spațioasă cu o bucătărie și cu o baie. Drept urmare, internauții i-au cam reproșat că vinde de fapt garsoniere, nu apartamente. Chiar și în acest context, Jador a continuat prezentarea.

Marea atracție a complexului în cauză este o piscină suspendată. „Jos aveți și piscină. Este o piscină suspendată pe niște piloni. Recepția este frumoasă și există și un restaurant care se va deschide în vară. Doar 79.000 de mii de euro, un apartament din acesta”, a mai spus manelistul.

Chiar și în contextul unei garsoniere, mulți dintre internauți au apreciat că prețul este unul echilibrat pentru locație. Nu de alta, dar în general, imobiliarele de la mare au prețuri foarte mari, chiar dacă pot să fie închiriate maxim 3 luni pe an. Probabil din acest motiv și Jador a decis să le vândă pe ale sale.