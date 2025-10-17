Monden

Un celebru manelist intervine în scandalul dintre Lele și Jador: M-a deranjat

Comentează știrea
Un celebru manelist intervine în scandalul dintre Lele și Jador: M-a deranjatLele și Jador. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Tensiunile din lumea manelelor nu se mai opresc, iar disputa dintre Jador și Lele continuă să atragă atenția fanilor și colegilor de breaslă. După ce mai mulți maneliști au ales să comenteze conflictul, Liviu Puștiu a decis să intervină public și să transmită un mesaj de împăcare, subliniind importanța respectului între artiștii din generațiile diferite.

Liviu Puștiu, despre scandalul dintre Jador și Lele

În ultimele zile, scena muzicii de petrecere a fost marcată de un val de declarații acide, provocate de afirmațiile lui Lele la adresa lui Jador.

Disputa a degenerat rapid în spațiul public, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Printre cei care au încercat să calmeze spiritele se numără și Liviu Puștiu, care a explicat de ce a simțit nevoia să intervină.

Liviu Puștiu

Liviu Puștiu/ Sursa foto Captură video

„În primul rând am intervenit în acest scandal pentru că ar fi frumos ca generația nouă să se respecte, așa cum ne-am respectat și noi, generația anilor 2000. Noi am făcut ceva pentru acest gen muzical, muzica de petrecere, manele. Între noi nu a existat niciodată nicio divergență”, a spus Liviu Puștiu.

Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski

„M-a deranjat”

Liviu Puștiu, cunoscut pentru relațiile bune pe care le-a păstrat cu majoritatea colegilor din industrie, a recunoscut că nu a fost deloc încântat să vadă cum disputele personale ajung în spațiul public. În opinia sa, astfel de conflicte nu fac decât să afecteze imaginea muzicii de petrecere, un gen care ar trebui să unească, nu să dezbine.

Andra Voloș și Lele

Andra Voloș și Lele. Sursa foto Instagram

„M-aș bucura ca cei din noua generație să ia puțin exemplu de la noi și să se respecte. M-a deranjat faptul că ei nu se comportă colegial, frățește, prietenește. Poate nu trebuia să mă bag, amândoi îmi sunt dragi”, a adăugat interpretul.

De la ce a pornit totul

Liviu Puștiu a ținut să sublinieze că îi cunoaște personal pe ambii artiști și că nu își dorește să fie de partea nimănui, ci doar să vadă o atitudine mai matură și mai responsabilă din partea celor tineri.

„Pe Lele îl știu de când era un copil. Este un om foarte educat și cu bun simț, și un bun muzicant. Îi respect pe amândoi”, a spus manelistul pentru Spynews., menționând că publicul îi privește ca pe modele, motiv pentru care ar trebui să evite replicile acide.

Deși nu a indicat clar cine poartă vina pentru izbucnirea conflictului, artistul a sugerat că „focul s-a aprins cu mult timp în urmă”, semn că neînțelegerile dintre Jador și Lele nu sunt recente. Totuși, el speră ca cei doi să găsească o cale de împăcare și să se concentreze pe ceea ce știu să facă cel mai bine: muzica.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:28 - Zacusca de iarnă. Cum să eviți fermentarea și mucegaiul în borcane
22:20 - America Latină îngenunchează Spania colonială
22:13 - Fenomen cosmic neașteptat: comportamentul bizar al unei găuri negre uimește cercetătorii
22:04 - Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme dintr-un foc. Rețeta e de evitat
21:56 - Trump confirmă întâlnirea cu Putin la Budapesta: Vom păstra legătura cu Zelenski
21:47 - Medicul Flavia Groșan, internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale