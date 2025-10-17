Un celebru manelist intervine în scandalul dintre Lele și Jador: M-a deranjat

Tensiunile din lumea manelelor nu se mai opresc, iar disputa dintre Jador și Lele continuă să atragă atenția fanilor și colegilor de breaslă. După ce mai mulți maneliști au ales să comenteze conflictul, Liviu Puștiu a decis să intervină public și să transmită un mesaj de împăcare, subliniind importanța respectului între artiștii din generațiile diferite.

În ultimele zile, scena muzicii de petrecere a fost marcată de un val de declarații acide, provocate de afirmațiile lui Lele la adresa lui Jador.

Disputa a degenerat rapid în spațiul public, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Printre cei care au încercat să calmeze spiritele se numără și Liviu Puștiu, care a explicat de ce a simțit nevoia să intervină.

Liviu Puștiu, cunoscut pentru relațiile bune pe care le-a păstrat cu majoritatea colegilor din industrie, a recunoscut că nu a fost deloc încântat să vadă cum disputele personale ajung în spațiul public. În opinia sa, astfel de conflicte nu fac decât să afecteze imaginea muzicii de petrecere, un gen care ar trebui să unească, nu să dezbine.

„M-aș bucura ca cei din noua generație să ia puțin exemplu de la noi și să se respecte. M-a deranjat faptul că ei nu se comportă colegial, frățește, prietenește. Poate nu trebuia să mă bag, amândoi îmi sunt dragi”, a adăugat interpretul.

Liviu Puștiu a ținut să sublinieze că îi cunoaște personal pe ambii artiști și că nu își dorește să fie de partea nimănui, ci doar să vadă o atitudine mai matură și mai responsabilă din partea celor tineri.

„Pe Lele îl știu de când era un copil. Este un om foarte educat și cu bun simț, și un bun muzicant. Îi respect pe amândoi”, a spus manelistul pentru Spynews., menționând că publicul îi privește ca pe modele, motiv pentru care ar trebui să evite replicile acide.

Deși nu a indicat clar cine poartă vina pentru izbucnirea conflictului, artistul a sugerat că „focul s-a aprins cu mult timp în urmă”, semn că neînțelegerile dintre Jador și Lele nu sunt recente. Totuși, el speră ca cei doi să găsească o cale de împăcare și să se concentreze pe ceea ce știu să facă cel mai bine: muzica.